Photo : YONHAP News

“Beyond Parallel” (Vượt qua sự chia cắt), một trang web chuyên về các vấn đề trên bán đảo Hàn Quốc thuộc Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ ngày 11/9 (giờ địa phương) chỉ ra rằng tàu ngầm "Anh hùng Kim Kun Ok" (số hiệu 841) của Bắc Triều Tiên trên thực tế không phải là "tàu ngầm hạt nhân", bởi tàu ngầm này vẫn chạy bằng động cơ diesel, không phải chạy bằng năng lượng nguyên tử.Bắc Triều Tiên tuyên bố đã hạ thủy "tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật" mang tên "Anh hùng Kim Kun Ok" vào ngày 6/9. Theo hình ảnh mà truyền thông nước này công bố, tàu ngầm Anh hùng Kim Kun Ok được bố trí bệ phóng để có thể phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM), với 6 bệ phóng nhỏ và 4 bệ phóng lớn.Trang web đánh giá tàu ngầm kiểu mới của miền Bắc được cải tiến từ tàu ngầm lớp Romeo của nước này. Mặc dù vẫn còn sớm để phân tích một cách chắc chắn, nhưng dựa trên kết quả phân tích hình ảnh vệ tinh thì ít nhất đã có sự thay đổi về chiều dài của tàu. Việc tăng chiều dài của tàu mang ý nghĩa Bắc Triều Tiên đã cải tiến khá nhiều kết cấu bên trong của tàu ngầm hơn là sự thay đổi bên ngoài.“Beyond Parallel” nhận định sau khi công khai tàu ngầm mới, bước tiếp theo Bắc Triều Tiên sẽ tiến hành thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM). Trong cuộc hội đàm sắp diễn ra với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un có thể sẽ đề nghị Nga chuyển giao công nghệ tàu ngầm thông thường mang tên lửa đạn đạo (SSB), đổi lấy việc Bình Nhưỡng cung cấp đạn dược cho Matxcơva.