Photo : KBS News

Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều sắp sửa diễn ra tại Nga sẽ là bước cuối cùng để Matxcơva và Bình Nhưỡng trao đổi về vấn đề giao dịch vũ khí.Phó Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Jung Park trong một buổi hội thảo do Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) tổ chức vào ngày 11/9 (giờ địa phương) chỉ ra rằng Nga đang mong muốn nhận được một lượng lớn đạn dược nhiều chủng loại, phục vụ cho cuộc chiến với Ukraine. Do vậy, cuộc hội đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un sẽ là giai đoạn cuối cùng để hai bên hoàn tất quá trình thảo luận về giao dịch vũ khí tiến hành trong thời gian qua.Về điều này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller trong buổi họp báo cùng ngày nhấn mạnh bất cứ giao dịch vũ khí nào giữa Bắc Triều Tiên với Nga đều vi phạm lệnh cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc; cảnh cáo Washington sẽ cấm vận thêm nếu cần thiết.Đặc biệt, ông Miller chỉ ra rằng việc Tổng thống Nga Putin quyết định hội đàm thượng đỉnh với ông Kim Jong-un, đối tượng đang bị cả cộng đồng quốc tế "tẩy chay", để đề nghị hỗ trợ cho chiến tranh là một hành động "cầu khẩn". Chắc hẳn Nga sẽ đưa ra đề xuất nào đó để được miền Bắc hỗ trợ vũ khí. Washington đang theo dõi chặt chẽ kết quả của hội đàm thượng đỉnh Nga-Triều.Các cơ quan an ninh của Mỹ trong đó có Nhà Trắng đang liên tục hối thúc Bắc Triều Tiên tuân thủ cam kết "không cung cấp vũ khí cho Nga", đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình chuyến thăm Nga của Chủ tịch Kim Jong-un.Nội bộ nước Mỹ đang ngày càng có nhiều ý kiến lo ngại giao dịch vũ khí giữa Nga và Bắc Triều Tiên sẽ có thể ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình tại Ukraine cũng như khu vực Đông Bắc Á.