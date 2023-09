Hơn 50% người Hàn Quốc có thiện cảm với doanh nghiệp lớn

Photo : YONHAP News

Hiệp hội kinh tế Hàn Quốc (KEA; tên cũ là Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI)) ngày 12/9 đã công bố kết quả thăm dò ý kiến về mức độ đóng góp vào nền kinh tế quốc gia của các doanh nghiệp lớn, do công ty Mono Research thực hiện từ ngày 9-16/9 với 1.500 người từ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc.Kết quả cho thấy có 58,3% người tham gia khảo sát có thiện cảm với doanh nghiệp lớn, cao gấp 6,8 lần số người không có thiện cảm là 8,6%. 33,1% còn lại có cảm nhận "trung lập".Ngoài ra, 41% người trả lời "mức độ thiện cảm về doanh nghiệp lớn tăng so với 10 năm trước"; 9,6% trả lời "mức độ thiện cảm giảm"; 49,4% là "không có thay đổi".Xét theo từng lĩnh vực kinh tế, số người nghĩ rằng các doanh nghiệp lớn đang đóng góp cho "xuất khẩu" là 90,7%; đóng góp cho "sự tăng trưởng của nền kinh tế" là 88%; "đầu tư" và "tạo ra việc làm" lần lượt là 74,7% và 71%; "cải cách" và "tăng thu nhập quốc dân (GNI)" cũng chiếm tỷ lệ cao là 71% và 62,9%.Trong khi đó, tỷ lệ người tham gia cho rằng doanh nghiệp lớn đang đóng góp vào "thực hiện trách nhiệm đối với xã hội" chỉ có 49,7%; đóng góp vào "phổ biến kiểu hình kinh doanh tuân thủ luật pháp và đạo lý" là 36,1%.Theo Hiệp hội kinh tế Hàn Quốc, lý do là người dân vẫn chưa thể cảm nhận được rõ ràng về những đóng góp của doanh nghiệp lớn đối với xã hội.Về bài toán mà các doanh nghiệp lớn cần tập trung trong tương lai, 24,2% trả lời là "tạo ra việc làm", chiếm tỷ lệ cao nhất. "Mở rộng đầu tư xuất khẩu" và "nâng cao trách nhiệm với xã hội" là 16%, "cải thiện lương bổng và phúc lợi của người lao động" là 15,7%.