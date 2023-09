Chỉ số tăng trưởng, lợi nhuận của doanh nghiệp Hàn Quốc trong quý II xấu đi

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 12/9 công bố số liệu phân tích tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp trong quý II/2023. Trong đó, doanh thu của 3.979 doanh nghiệp được điều tra giảm 4,3% so với cùng kỳ một năm trước. Xét theo quy mô doanh nghiệp, doanh thu của doanh nghiệp lớn giảm 4,8%, của doanh nghiệp vừa và nhỏ giảm 2%.Đây là lần đầu tiên doanh thu của các doanh nghiệp giảm so với cùng kỳ năm trước tính từ sau quý IV/2020. Mức giảm quý II vừa rồi cũng là mức giảm sâu nhất kể từ sau quý II/2020.Doanh thu lĩnh vực chế tạo có mức giảm sâu nhất là 6,9%, cao hơn mức giảm quý I là 2,1% do xuất khẩu hóa dầu, điện-điện tử đình trệ. Lĩnh vực phi chế tạo chuyển từ tăng 3,6% trong quý I thành giảm 0,7% trong quý II.Ngân hàng trung ương giải thích kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm, sự hồi phục chậm của lĩnh vực công nghệ thông tin (IT) đã khiến tổng doanh thu của doanh nghiệp quay đầu giảm.Tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu đạt 3,6%, thấp hơn so với một năm trước do giá bán giảm. Trong đó, ngành máy móc, điện-điện tử giảm 1,6%, ngành xây dựng đạt tỷ lệ 3,3%. Xét theo quy mô doanh nghiệp, tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu của doanh nghiệp lớn giảm từ 7,4% xuống 3,3%, của doanh nghiệp vừa và nhỏ giảm từ 5,8% xuống 5%.Tỷ lệ nợ của doanh nghiệp, một chỉ số đánh giá tính ổn định của doanh nghiệp, đạt 90,8%, giảm so với quý trước. Tỷ lệ phụ thuộc vào vốn vay của doanh nghiệp trong nước đạt 26%, tương tự quý I.