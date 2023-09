Nga tăng đáng kể lượng dầu tinh chế xuất khẩu sang Bắc Triều Tiên trong tháng 7

Photo : YONHAP News

Theo trang chủ của Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, quy mô xuất khẩu dầu tinh chế của Nga sang miền Bắc đã tăng gấp 4 lần từ 2.593 thùng và 2.305 thùng trong tháng 5 và tháng 6, lên 10.933 thùng trong tháng 7 (một thùng tương đương khoảng 159 lít).Xuất khẩu dầu tinh chế của Nga sang Triều Tiên liên tục giảm kể từ khi ghi nhận khoảng 44.000 thùng vào tháng 1 năm nay, nhưng đã chuyển sang xu hướng tăng vào tháng 7.Tháng 7 là thời điểm nổ ra tin đồn Matxcơva giao dịch vũ khí với Bình Nhưỡng cũng như việc Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu sang Bắc Triều Tiên tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm ngày Chiến thắng (tức ngày ký kết Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên 27/7/1953).Tổng lượng dầu tinh chế trong năm 2023 mà Bắc Triều Tiên đã nhập khẩu từ Nga tính đến tháng 7 là 79.904 thùng. Nếu tính cả nguồn cung từ Trung Quốc thì tổng cộng là 173.694 thùng, đạt 35% mức giới hạn trong một năm (500.000 thùng) do Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đặt ra với miền Bắc.