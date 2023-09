Chính phủ Hàn Quốc quyết định viện trợ nhân đạo 2 triệu USD cho nạn nhân của trận động đất tại Morocco

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Lim Soo-suk trong buổi họp báo thường kỳ ngày 12/9 cho biết Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định sẽ viện trợ nhân đạo quy mô 2 triệu USD, bao gồm cả phương án cử một đội cứu hộ khẩn cấp gồm các nhân viên y tế và cung cấp hàng hóa cứu trợ, để hỗ trợ Morocco ứng phó với thiệt hại bởi trận động đất xảy ra vào ngày 8/9 tại nước này.Ông Lim cho biết Chính phủ đã truyền đạt ý định cung cấp viện trợ nhân đạo cho phía Morocco thông qua các kênh ngoại giao và đang trong quá trình thảo luận.Phát ngôn viên Lim cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và người dân Morocco, đồng thời hy vọng thiệt hại do động đất sẽ được khắc phục càng sớm càng tốt. Hàn Quốc sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ nước sở tại và cộng đồng quốc tế để sớm đạt được mục tiêu này.Một quan chức của Bộ Ngoại giao cho biết quy mô thiệt hại của trận động đất nghiêm trọng hơn dự kiến, Chính phủ Morocco đang đánh giá tình hình để điều chỉnh các yêu cầu viện trợ. Nước này cũng đang xem xét kế hoạch viện trợ của các quốc gia khác.Morocco cũng từng chịu thiệt hại do một trận động đất quy mô lớn vào năm 2004. Được biết, mặc dù nước này đã nhận được viện trợ nhân đạo từ một số quốc gia vào thời điểm đó nhưng do không được điều chỉnh hợp lý nên một lượng đáng kể hàng hóa cứu trợ đã bị tiêu hủy.Do đó, Chính phủ Morocco nêu rõ quan điểm sẽ yêu cầu viện trợ theo nhu cầu cụ thể ở từng giai đoạn, xem xét theo các địa điểm bị thiệt hại. Chính phủ Hàn Quốc đang thảo luận về nhân lực và thời gian điều động đội cứu trợ khẩn cấp qua các kênh ngoại giao.