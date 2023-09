Thứ trưởng Thương mại Mỹ sẽ thăm Seoul vào tuần tới

Photo : YONHAP News

Tại Diễn đàn hợp tác thương mại Hàn-Mỹ do Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) tổ chức tại Washington vào ngày 12/9 (giờ địa phương), Thứ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Don Graves công bố về kế hoạch thăm Hàn Quốc và Nhật Bản trong tuần sau.Ông Graves cho biết trong thời gian thăm Seoul, Thứ trưởng sẽ trao đổi với giới chức Hàn Quốc về vấn đề kiểm soát xuất khẩu. Thứ trưởng Thương mại Mỹ nhấn mạnh vấn đề ưu tiên hàng đầu hiện nay của Seoul và Washington là phải tiếp tục ngăn cản năng lực lẩn tránh kiểm soát xuất khẩu của Nga, hòng sở hữu công nghệ và vật tư dùng cho cuộc chiến tranh phi pháp với Ukraine.Lãnh đạo Nga-Triều được dự báo sẽ hội đàm thượng đỉnh tại Nga vào ngày 13/9, tiến tới thỏa thuận cuối cùng về phương án Bắc Triều Tiên cung cấp vũ khí, đạn dược và vật tư cho ngành công nghiệp quốc phòng của Nga, phục vụ cho chiến tranh với Ukraine.Do vậy, có vẻ như trong chuyến thăm Hàn Quốc sắp tới của ông Graves, giới chức hai nước sẽ thảo luận về phương án đối phó chung trong trường hợp Bình Nhưỡng cung cấp những mặt hàng có mục đích kép (những mặt hàng được phát triển với mục đích dân sự nhưng có thể sử dụng vào mục đích quân sự) mà Mỹ đang cấm xuất khẩu sang Nga.Mặt khác, Thứ trưởng Mỹ cũng nêu ra một nghị sự khác trong chuyến thăm Hàn Quốc sắp tới đó là ngăn chặn các quốc gia xâm phạm nhân quyền hay uy hiếp, gây tổn hại tới an ninh quốc gia sở hữu được những vũ khí, công nghệ đe dọa tới nước láng giềng, tước đoạt tự do. Dù không đề cập tới tên quốc gia cụ thể nhưng phát biểu của quan chức Mỹ được phân tích là nhắm tới Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.Ngoài ra, ông Graves cũng nhắc tới một nghị sự khác trong chuyến thăm Seoul đó là phương án phối hợp Hàn-Mỹ để thiết lập hệ sinh thái chíp bán dẫn ổn định.