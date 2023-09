Photo : YONHAP News

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 13/9 tuyên bố tất cả các nước muốn hợp tác với Bắc Triều Tiên phải tôn trọng các lệnh trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Trong cuộc họp báo vào cùng ngày tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), ông Guterres đã trả lời câu hỏi về cuộc họp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho rằng việc tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng bảo an là điều quan trọng nhất.Tuy nhiên, Tổng thư ký Liên hợp quốc không trực tiếp đề cập đến Matxcơva hay trả lời cụ thể về những lo ngại của cộng đồng quốc tế liên quan đến Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều cùng ngày.Ông Guterres cũng nhắc đến việc Bình Nhưỡng bất ngờ phóng hai tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông bán đảo Hàn Quốc ngay trước thềm hội đàm thượng đỉnh, chỉ trích nước này đang tiếp tục vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.