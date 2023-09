Mỹ lo ngại về quan hệ quân sự Nga-Triều sau hội đàm thượng đỉnh

Photo : YONHAP News

Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby trong buổi họp báo ngày 13/9 (giờ địa phương) cho biết Washington vẫn đang theo dõi chặt chẽ kết quả cuộc hội đàm thượng đỉnh Nga-Triều.Ông Kirby cảnh cáo nếu Bắc Triều Tiên xúc tiến giao dịch vũ khí với Nga thì Mỹ sẽ có biện pháp phù hợp để khiến nước này phải trả giá tương xứng.Quan chức Mỹ cũng bày tỏ quan ngại về quan hệ quân sự Nga-Triều đang trên đà phát triển nhanh chóng, hối thúc Bắc Triều Tiên phải tuân thủ cam kết mà nước này từng đưa ra, đó là không ủng hộ cuộc chiến tranh của Nga với Ukraine.Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày cũng bày tỏ lo ngại về việc hai nước Nga-Triều mở rộng hợp tác quân sự, vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Cơ quan đối ngoại của Chính phủ Mỹ nhắc đến phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin, để ngỏ khả năng sẽ cung cấp cho miền Bắc công nghệ vệ tinh nhân tạo, tương tự với công nghệ tên lửa đạn đạo.Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh trong quá khứ, Nga từng nhiều lần tán thành nghị quyết trừng phạt miền Bắc của Hội đồng bảo an, vậy nhưng Matxcơva lại đang hợp tác với chương trình phát triển vũ khí trái phép của Bình Nhưỡng. Washington sẽ tiếp tục theo dõi về khả năng chuyển giao vũ khí giữa hai nước này, và sẽ có biện pháp trừng phạt thích hợp nếu cần thiết.Sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều, ông Kim Jong-un dự kiến ở lại Nga trong vòng vài ngày để tiếp tục thực hiện các lịch trình khác. Do đó, Mỹ vẫn đang hết sức chú ý theo dõi các nội dung thảo luận tiếp theo giữa hai nước.