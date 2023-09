Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt thương vụ bán 25 chiến đấu cơ F-35 cho Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng (DSCA) trực thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 13/9 (giờ địa phương) công bố Bộ Ngoại giao nước này đã phê chuẩn sơ bộ hợp đồng trị giá 5,06 tỷ USD để cung cấp tối đa 25 chiến đấu cơ tàng hình F-35, động cơ và các trang thiết bị tác chiến điện tử, hỗ trợ về hậu cần, công nghệ cho Hàn Quốc.Tại cuộc họp tháng 3 vừa qua, Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) đã quyết định nhập thêm 20 chiến đấu cơ F-35A của Mỹ để thực hiện nhiệm vụ tấn công bí mật vào các căn cứ hạt nhân, tên lửa của Bắc Triều Tiên.DSCA cho biết thương vụ này sẽ hỗ trợ cho mục tiêu chính sách ngoại giao và mục đích an ninh quốc gia của Mỹ thông qua việc cải thiện an ninh cho Hàn Quốc, một đồng minh chủ chốt, cũng là một quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định chính trị và phát triển kinh tế khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Thông qua thương vụ này, Hàn Quốc sẽ được cung cấp năng lực phòng thủ đáng tin cậy để có thể răn đe các cuộc tấn công trong khu vực, vừa được bảo đảm về sự tương thích với hệ thống chiến đấu của quân đội Mỹ, từ đó cải thiện được năng lực đối phó với các mối uy hiếp hiện tại và tương lai. Ngoài ra, quân đội Hàn Quốc hiện đang vận hành máy bay F-35, nên sẽ không gặp khó khăn trong việc triển khai các máy bay chiến đấu mới.Cơ quan Mỹ nhấn mạnh thương vụ trên sẽ không tạo ra thay đổi nào về sự cân bằng quân sự cơ bản trong khu vực.Thương vụ trên sẽ cần được Quốc hội Mỹ phê chuẩn lần cuối cùng.