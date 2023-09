Tổng thống Yoon Suk-yeol thăm New York dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc từ 18/9

Photo : YONHAP News

Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Tae-hyo trong buổi họp báo thường kỳ ngày 14/9 cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol và Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee sẽ thăm New York (Mỹ) từ ngày 18-22/9 để tham dự khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc.Ông Yoon sẽ tham dự một loạt các cuộc hội đàm song phương ngay khi đặt chân tới New York vào ngày sáng ngày 18/9 (giờ địa phương).Trong ngày thứ ba của chuyến thăm Mỹ, tức ngày 20/9, Tổng thống dự kiến sẽ có bài diễn thuyết trước Đại hội đồng Liên hợp quốc. Qua bài phát biểu, lãnh đạo Hàn Quốc sẽ trình bày về kế hoạch hành động và quyết tâm của Seoul trên cương vị là thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.