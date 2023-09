Công đoàn lao động đường sắt Hàn Quốc tổng đình công trong vòng 4 ngày

Photo : YONHAP News

Từ ngày 14/9, công đoàn đường sắt Hàn Quốc bắt đầu tổng đình công lần một, kéo dài 4 ngày, cho tới 9 giờ sáng ngày 18/9.Ước tính sẽ có khoảng hơn 1.000 chuyến tàu trên toàn quốc bị dừng hoạt động trong thời gian công đoàn đình công. Tỷ lệ vận hành các tuyến tàu cũng dự kiến giảm mạnh. Các tuyến tàu cao tốc KTX sẽ chỉ hoạt động bằng 68% công suất thông thường, các tuyến tàu hỏa thông thường là 60%, tàu điện ngầm khu vực Seoul và lân cận thủ đô bằng 75%. Đặc biệt, các tuyến tàu hỏa chở hàng chỉ hoạt động bằng 27% so với thông thường, nên Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc (KORAIL) sẽ ưu tiên chở hàng hóa khẩn cấp.Hành động tập thể này của người lao động đường sắt nhằm mục đích chính là gây áp lực khiến Bộ Địa chính và giao thông phải ngồi vào bàn đối thoại về việc cho phép tuyến cao tốc KTX do KORAIL điều hành được tiếp cận ga Suseo, điểm xuất phát của một dịch vụ tàu cao tốc khác là SRT (Super Rapid Train) do công ty SR điều hành.Ngoài ra, công đoàn đường sắt còn yêu cầu Chính phủ triển khai toàn diện chế độ "2 ca 4 kíp". Chế độ 2 ca 4 kíp là một ngày làm việc được phân chia thành hai ca làm việc, mỗi ca kéo dài 12 tiếng đồng hồ, mỗi ca sẽ có hai kíp làm việc, hai kíp còn lại được nghỉ. So với chế độ "3 ca 4 kíp" hiện tại thì thời gian làm việc trong một ngày dù dài hơn 4 tiếng nhưng tổng thời gian làm việc trong năm vẫn được duy trì 2.190 tiếng, số ngày nghỉ trong năm tăng lên thành 182 ngày, từ đó mang lại hiệu quả giảm số lần đi làm của người lao động.Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc ngày 14/9 đã tổ chức họp báo, xin lỗi người dân. Giám đốc KORAIL Han Moon-hee cho biết sẽ chuyển đổi sang hệ thống vận tải khẩn cấp, đảm bảo duy trì nhân lực thiết yếu và huy động nhân lực thay thế.Tuy nhiên, KORAIL chỉ ra rằng những yêu cầu của phía công đoàn là không chính đáng, thuộc về chính sách của Chính phủ. Tổng công ty tuyên bố sẽ đối phó cứng rắn với các hành vi trái phép trong quá trình đình công.Vào ngày 13/9, công đoàn và KORAIL đã tái đàm phán nhưng vẫn không thu hẹp được bất đồng ý kiến. Phía công đoàn cho rằng việc Chính phủ phân tách điều hành tuyến cao tốc KTX và SRT không khác nào "tư nhân hóa" ngành đường sắt.Về điều này, Chính phủ khẳng định không hề xem xét cổ phần hóa ngành đường sắt, đồng thời nhấn mạnh chính sách của Chính phủ không thể trở thành đối tượng đàm phán trong quan hệ lao động.