Photo : YONHAP News

Hội đồng an ninh quốc gia Hàn Quốc (NSC) ngày 14/9 cảnh báo bất cứ hành động nào của Nga và Bắc Triều Tiên vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đe dọa tới an ninh của Hàn Quốc sẽ phải trả giá.Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cùng ngày ra thông cáo báo chí, cho biết cuộc họp thường kỳ NSC do Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Cho Tae-yong chủ trì đã thảo luận về chuyến thăm Nga của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un.Vào ngày 13/9, Chủ tịch Kim đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại trung tâm vũ trụ Vostochny nằm ở miền Viễn Đông nước Nga.Các ủy viên NSC hối thúc Matxcơva và Bình Nhưỡng phải tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng bảo an, và nghĩa vụ cấm giao dịch vũ khí và hợp tác quân sự thuộc phạm vi trừng phạt của cộng đồng quốc tế.Đặc biệt, Hội đồng an ninh quốc gia nhấn mạnh về trách nhiệm nặng nề hơn cả của Nga, trên cương vị là thành viên thường trực của Hội đồng bảo an. NSC nhận thức tình hình hiện nay hết sức nghiêm trọng trong bối cảnh hai nước này đang thảo luận hợp tác quân sự đa dạng như phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) bất chấp sự cảnh cáo liên tiếp từ cộng đồng quốc tế. Chính phủ Hàn Quốc sẽ thảo luận với các nước Mỹ, Nhật Bản và cộng đồng quốc tế về vấn đề hợp tác quân sự Nga-Triều.Cuộc họp cùng ngày có sự tham gia của Chánh văn phòng Cho, Ngoại trưởng Park Jin, Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Kim Tae-hyo, Cố vấn Kinh tế Choi Sang-mok.Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Chánh Văn phòng Cho Tae-yong đã có cuộc điện đàm với Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan và Tổng thư ký Ban An ninh quốc gia Nhật Bản Akiba Takeo, trao đổi về hội đàm thượng đỉnh Nga-Triều.Các bên bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc lãnh đạo Nga-Triều thảo luận về hợp tác quân sự, hối thúc hai nước tuân thủ nghị quyết của Hội đồng bảo an và các lệnh cấm giao dịch vũ khí, hợp tác quân sự của cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, ba nước cảnh cáo Matxcơva và Bình Nhưỡng sẽ chịu hậu quả nếu vi phạm lệnh cấm giao dịch vũ khí của Hội đồng bảo an.Quan chức an ninh ba nước tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác ba bên, đoàn kết với cộng đồng quốc tế trong việc nắm bắt và xây dựng phương án đối phó với các động thái hợp tác quân sự, giao dịch vũ khí Nga-Triều.Về phần mình, Cố vấn Sullivan tái khẳng định cam kết an ninh của Mỹ đối với Hàn Quốc và Nhật Bản.