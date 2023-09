Photo : YONHAP News

Theo hãng truyền thông Tiếng nói Ukraine (Voice of Ukraine) ngày 14/9 (giờ địa phương), lãnh đạo Cơ quan Tình báo quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov trả lời phỏng vấn cho biết Bắc Triều Tiên đã bắt đầu cung cấp đạn dược cho Nga sau khi thỏa thuận từ cách đây một tháng rưỡi.Cuộc phỏng vấn này được thực hiện vào thời điểm Matxcơva đang tìm kiếm đạn dược cho cuộc chiến ở Ukraine và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin.Ông Budanov đánh giá thật đáng tiếc khi Bắc Triều Tiên là một trong những nước lớn có khả năng sản xuất vũ khí hàng loạt, và đây là điều mà Nga không thể sánh được; đồng thời bày tỏ lo ngại rằng nếu Matxcơva nhận đạn dược từ Bình Nhưỡng thì sẽ là bài toán cho tình trạng thiếu đạn dược của quân đội Nga và có tác động tiêu cực đến cuộc chiến ở Ukraine.Thời điểm đạt được thỏa thuận mà lãnh đạo tình báo Ukraine đề cập là “cách đây một tháng rưỡi” khi phái đoàn quân sự do Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu dẫn đầu tới Bắc Triều Tiên dự lễ kỷ niệm 70 năm "Ngày chiến thắng", tức ngày ký kết Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên (27/7/1953).Khi đó, Bộ trưởng Shoygu đã đến chào Chủ tịch Kim sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng miền Bắc Kang Sun-nam. Ông Kim cũng trực tiếp giới thiệu vũ khí sản xuất trong nước với ông Shoygu tại một triển lãm vũ khí.Về điều này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhận định Bộ trưởng Quốc phòng Nga có vẻ đã đến thăm Bắc Triều Tiên để tìm kiếm nguồn vũ khí sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine.Đây không phải là lần đầu các bên cho rằng Bình Nhưỡng đang cung cấp cho Matxcơva những vũ khí cần thiết cho chiến tranh.Hôm 29/7, tờ Thời báo Tài chính (Financial Times) của Anh đưa tin lực lượng pháo binh Ukraine đã tấn công quân đội Nga ở chiến trường phía đông Bakhmut bằng tên lửa do Bắc Triều Tiên sản xuất, được cho là nguồn viện trợ của miền Bắc dành cho Nga nhưng bị Ukraine cướp được.Tháng 12/2022, Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby tuyên bố vào tháng 11 cùng năm, Bắc Triều Tiên đã bán cho nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga tên lửa và tên lửa đẩy dành cho bộ binh. Miền Bắc phủ nhận mạnh mẽ đây là hành vi "vu khống vô căn cứ", sau đó ông Kirby đã đưa ra bằng chứng là những bức ảnh vệ tinh chụp cảnh các container xếp hàng loạt và hoạt động di chuyển của tàu hỏa giữa hai nước Nga-Triều.Chính phủ Mỹ cũng tiết lộ vào tháng 9 năm ngoái, Nga đang tìm cách mua hàng triệu quả đạn pháo và tên lửa từ Bình Nhưỡng.