Tổng thống Hàn Quốc sẽ phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 20/9

Photo : YONHAP News

Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Tae-hyo ngày 14/9 công bố Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ thăm New York (Mỹ) từ ngày 18-22/9, tham dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, lần thứ hai kể từ sau khi nhậm chức. Chủ đề của khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần này là "Xây dựng lại niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết toàn cầu".Tổng thống dự kiến sẽ có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 20/9, trình bày về phương án đóng góp của Seoul nhằm giải tỏa sự cách biệt trên toàn cầu. Đồng thời, lãnh đạo Hàn Quốc cũng sẽ trình bày về kế hoạch và quyết tâm của Hàn Quốc trên cương vị là thành viên không thường trực Hội đồng bảo an nhiệm kỳ 2024-2025.Ngoài ra, dự kiến trong bài phát biểu trước Liên hợp quốc, Tổng thống Yoon sẽ đưa ra phân tích và thông điệp phù hợp liên quan tới tình hình giao lưu quân sự Nga-Triều; thảo luận về các biện pháp đơn phương và đa phương, trong đó có các nước đồng minh quan trọng là Mỹ và Nhật Bản.Trước bài phát biểu, vào ngày 19/9, Tổng thống sẽ có cuộc gặp với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, cuộc gặp thứ ba kể từ sau khi nhậm chức. Trong ngày 21/9, ông Yoon sẽ tham dự Diễn đàn tầm nhìn kỹ thuật số được Đại học New York tổ chức.Phó Chánh Văn phòng Kim Tae-hyo cho biết nhân cơ hội tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần này, Tổng thống sẽ trình bày về kế hoạch công bố "Tuyên bố nhân quyền kỹ thuật số" của Seoul, phương hướng cơ bản về trật tự quy chuẩn kỹ thuật số mới, nhấn mạnh về sự đoàn kết và hợp tác của cộng đồng quốc tế nhằm xây dựng một xã hội thịnh vượng chung ở lĩnh vực kỹ thuật số.Tổng thống sẽ tham dự hàng chục cuộc hội đàm song phương nhằm hợp tác ngoại giao, kêu gọi sự ủng hộ để giành quyền đăng cai Triển lãm thế giới World Expo Busan 2030. Phó Chánh văn phòng Kim cho biết hiện đã có 30 cuộc gặp được ấn định, số lượng cuộc hội đàm sẽ còn tiếp tục tăng hơn nữa trong thời gian thảo luận sắp tới.Trong ngày 18/9, Tổng thống sẽ hội đàm với lãnh đạo San Marino, Cộng hòa Séc, Turkmenistan và Saint Lucia. Trong ngày 19/9, ông Yoon và Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee sẽ dùng tiệc trưa với vợ chồng Tổng thống Ghana. Trong ngày 20/9, Tổng thống sẽ hội đàm với lãnh đạo Cộng hòa Trung Phi, Mauritania, Thái Lan, Bulgaria và Hy Lạp. Trong ngày 21/9, ông Yoon sẽ hội đàm thượng đỉnh với lãnh đạo các nước như Ecuador, Nepal, Slovenia, Paraguay, ngày 22/9 gặp lãnh đạo một số quốc đảo Thái Bình Dương.Tổng thống sẽ rời New York vào ngày 22/9 và về tới Seoul vào ngày 23/9.