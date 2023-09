Hàn Quốc ban cảnh báo chú ý dịch cúm mùa giai đoạn 2023-2024

Photo : YONHAP News

Do dịch cúm mùa vẫn lây lan rộng trong năm nay, Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 14/9 ban tiếp cảnh báo chú ý dịch cúm mùa giai đoạn 2023-2024.Thông thường, KDCA sẽ ban cảnh báo chú ý dịch cúm mùa vào nửa cuối năm, rồi sau đó dỡ bỏ vào tháng 5, trước khi bước vào mùa hè, thời điểm dịch cúm mùa lắng xuống.Tuy nhiên, số lượng bệnh nhân nghi nhiễm cúm mùa trong mùa hè năm nay liên tục ở mức cao hơn tiêu chuẩn, nên Cơ quan quản lý dịch bệnh đã lần đầu tiên duy trì cảnh báo chú ý dịch cúm mùa trong suốt một năm không ngắt quãng, kể từ tháng 9 năm ngoái. Cùng với khuyến nghị chú ý trong giai đoạn 2023-2024 lần này, cơ quan phòng dịch Hàn Quốc đang áp dụng thời gian cảnh báo dài nhất từ trước tới nay, kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê liên quan vào năm 2000.Sự gia tăng bệnh nhân mắc cúm mùa được phân tích có nguyên nhân chính là do miễn dịch trong cộng đồng giảm, bởi trong thời gian ba năm bùng phát dịch COVID-19, số người mắc cúm mùa ở mức thấp do các biện pháp giãn cách xã hội, quy định đeo khẩu trang. Từ đầu năm nay, Chính phủ Hàn Quốc nới lỏng hoàn toàn chính sách phòng dịch COVID-19, nên các biện pháp phòng dịch cá nhân trở nên lỏng lẻo hơn, dịch cúm mùa dễ lây lan trở lại.Cơ quan quản lý dịch bệnh nhận định dịch cúm mùa sẽ có thể bùng phát mạnh hơn trong mùa thu năm nay; khuyến nghị trẻ em và phụ nữ mang thai tích cực tham gia đợt tiêm chủng miễn phí được triển khai từ ngày 20/9.KDCA cũng nhấn mạnh người dân cần tuân thủ các quy tắc cơ bản để phòng ngừa bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp như rửa tay trước và sau khi ra ngoài, che miệng khi ho.