Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Hàn Quốc giảm 22,9% trong quý II

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 15/9 công bố tài liệu "Xu hướng đầu tư trực tiếp ra nước ngoài quý II/2023". Trong quý II năm nay, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của cá nhân và doanh nghiệp Hàn Quốc đạt 15,31 tỷ USD, giảm 22,9% so với cùng kỳ năm trước. Nếu so với quý I thì đầu tư trực tiếp ra nước ngoài giảm 8,8%, quay trở lại xu hướng giảm.Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài thể hiện các hoạt động kinh doanh tại nước ngoài của doanh nghiệp hoặc cá nhân trong nước, nhằm tham gia vào hoạt động kinh doanh của công ty nước ngoài như mua chứng khoán hoặc lập và điều hành văn phòng kinh doanh tại nước ngoài.Xét theo lĩnh vực, đầu tư vào lĩnh vực bảo hiểm, tài chính đạt 5,79 tỷ USD, giảm 20,7% so với cùng kỳ năm trước. Đầu tư vào lĩnh vực chế tạo đạt 4 tỷ USD, giảm 33%, bất động sản đạt 1,25 tỷ USD, giảm 20,1%, công nghệ thông tin đạt 890 triệu USD, giảm 15%. Ngược lại, đầu tư vào lĩnh vực khai thác khoáng sản đạt 1,04 tỷ USD, tăng tới 122,9%.Xét theo quốc gia, đầu tư vào Mỹ đạt 6,21 tỷ USD, Quần đảo Cayman đạt 1,38 tỷ USD, Canada 1,22 tỷ USD, Luxembourg 1,1 tỷ USD, Việt Nam đạt 860 triệu USD. Đặc biệt, đầu tư vào Trung Quốc đạt 570 triệu USD, giảm tới 53,3% so với một năm trước.Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc đánh giá đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp và cá nhân trong nước sau khi tăng vào quý I đã chững lại trong quý này là do những hạn chế đầu tư như lãi suất cao trên toàn cầu, tình hình kinh tế thế giới bất ổn.