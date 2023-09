Linh mục Kim Tae-gon là người Hàn Quốc đầu tiên được dựng tượng tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô

Photo : YONHAP News

Vương cung thánh đường Thánh Phêrô tại Tòa thánh Vatican (Ý) ngày 16/9 (giờ địa phương) đã thực hiện lễ ban phước cho bức tượng của linh mục Andrew Kim Tae-gon, giáo sĩ Công giáo Hàn Quốc và châu Á đầu tiên trong lịch sử được dựng tượng tại đây.Đặc biệt, lễ ban phước lành diễn ra đúng ngày kỷ niệm 177 năm ngày tử vì đạo của linh mục Kim Tae-gon.Bức tượng này là tác phẩm của nghệ nhân Han Jin-sub, là tượng toàn thân có chiều cao 3,7m, rộng 1,83m, mang hình ảnh linh mục Kim Tae-gon đội mũ Gat, mặc áo choàng Dopo truyền thống của Hàn Quốc, đang dang hai tay như chấp nhận mọi thứ.Chủ trì lễ ban phước lành, Hồng y Mauro Gambetti cho biết sau bức tượng của linh mục Kim Tae-gon, Vương cung thánh đường Thánh Phêrô sẽ tiếp tục dựng các bức tượng của các linh mục đại diện cho mỗi nước và mỗi dân tộc. Đồng thời, Hồng y còn bày tỏ kỳ vọng rằng các nhà thờ khắp mọi miền Đông Tây sẽ cùng đồng hành trong lễ ban phước lành lần này.Trong lễ ban phước lành, Hồng y You Heung-sik, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, tương đương chức Bộ trưởng của Tòa thánh Vatican, cũng thực hiện hiến dâng thánh lễ kỷ niệm sự kiện dựng tượng của linh mục Kim Tae-gon.Hồng y You đã bày tỏ niềm cảm kích khi được chứng kiến những sự kiện trọng đại như lễ ban phước lành lần này và việc Đại hội thanh niên Công giáo thế giới 2027 được tổ chức tại Seoul. Ông cũng hy vọng giới trẻ toàn thế giới sẽ noi theo tấm gương của linh mục Kim Tae-gon, người chỉ sống vỏn vẹn 25 năm tuổi đời nhưng lại luôn mang hy vọng, dũng khí và không chùn bước trước mọi khó khăn. Được biết, Hồng y You Heung-sik cũng là người đã đề xuất việc dựng tượng lên Giáo hoàng Francis vào tháng 8/2021.Linh mục Kim Tae-gon là giáo sĩ Công giáo đầu tiên của Hàn Quốc, tử vì đạo vào năm 1846 trong khi đang hoạt động truyền giáo trong thời kỳ đạo Công giáo đang bị đàn áp.