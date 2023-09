Khoản thu thuế Nhà nước năm 2023 giảm hơn 44 tỷ USD

Photo : KBS News

Bộ Kế hoạch và tài chính ngày 18/9 đã dự đoán khoản thu từ thuế trong năm 2023 sẽ vào khoảng 341.400 tỷ won (257,8 tỷ USD), ít hơn 59.100 tỷ won (44,6 tỷ USD) so với mức ngân sách được công bố vào cuối năm ngoái là 400.500 tỷ won (302,42 tỷ USD).Tỷ lệ sai số của khoản thu từ thuế là -14,8%. Tỷ lệ sai số liên tục ghi nhận mức hai con số trong ba năm liền, lần đầu tiên kể từ sau khoảng thời gian từ năm 1988-1990. Vào năm 2021 và 2022, tỷ lệ sai số lần lượt là 17,8% và 13,3% do khoản thu từ thuế tăng.Chính phủ giải thích nguyên nhân là do khoản lợi nhuận kinh doanh của các doanh nghiệp giảm mạnh do điều kiện kinh tế trong và ngoài nước bị đình trệ với tốc độ cao từ sau quý IV năm ngoái cho đến nửa đầu năm nay, cùng với đó là khoản thu từ thuế giảm mạnh do sự co hẹp của thị trường vốn.Trong năm 2020, tỷ lệ sai số của khoản thu từ thuế của các nước khác như Anh là 12,7%, Canada là 10,6%, Nhật Bản 9%, Mỹ 8,9%. Trong khi đó, Hàn Quốc là 11,1%.Thu thuế thu nhập đạt 114.200 tỷ won (86,23 tỷ USD), giảm 13,4% so với ngân sách là 131.900 tỷ won (99,6 tỷ USD), do ảnh hưởng từ việc thuế chuyển nhượng giảm.Thu thuế giá trị gia tăng năm nay là 73.900 tỷ won (557,95 tỷ USD), giảm 11,2%, do tỷ lệ thuế tiêu thụ địa phương tăng và nhập khẩu giảm.Theo đó, Chính phủ dự kiến sẽ tận dụng mọi tiềm năng để ứng phó với các khoản thâm hụt từ nguồn thu thuế và thực hiện ngay các dự án tài chính, như sử dụng khoản ngân sách không dùng đến hay khoản thặng dư thanh toán quốc tế trị giá 4.000 tỷ won (3,03 tỷ USD).