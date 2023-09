Tổng thống Hàn Quốc gặp gỡ song phương với hàng loạt các nước tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Tổng thống Yoon Suk-yeol cùng đoàn tháp tùng đã đặt chân tới New York, Mỹ vào sáng ngày 18/9 (giờ địa phương).Ngay sau đó, Tổng thống Yoon đã có hàng loạt cuộc hội đàm song phương với lãnh đạo các nước tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, cũng là các nước thành viên của Tổ chức Triển lãm quốc tế (BIE), nhằm kêu gọi sự ủng hộ cho Hàn Quốc giành quyền đăng cai triển lãm thế giới World Expo Busan 2023 trong cuộc bầu chọn sắp diễn ra vào cuối tháng 11 tới.Được biết, có 30 cuộc họp thượng đỉnh đã được ấn định chỉ trong 5 ngày ông Yoon ở lại New York. Tổng thống có kế hoạch gặp gỡ nhiều nước nhất có thể trong lần tham gia kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc này, để giành lấy dù chỉ là một tấm vé cho Busan có thể đăng cai World Expo 2030.Trong cuộc gặp với Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, ông Yoon đã nhấn mạnh hợp tác trong các lĩnh vực như hợp tác phát triển, lao động, ứng phó với biến đổi khí hậu, thương mại và đầu tư; đồng thời tiếp tục các dự án hợp tác góp phần tạo việc làm cho thanh niên. Về phần mình, Tổng thống Sri Lanka cũng bày tỏ hy vọng hai bên sẽ thúc đẩy và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục và đầu tư, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), giao thương và lao động.Tiếp đó, Tổng thống đã có cuộc hội đàm với San Marino, nước tiếp giáp Ý có dân số 30.000 người. Đây là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên của hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2000. Ông Yoon đã gặp hai người đứng đầu San Marino là Đại chấp chính Alessandro Scarano và Adele Tonnini, thảo luận các phương thức hợp tác trong lĩnh vực du lịch, bao gồm cả việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác du lịch (MOU).Gặp gỡ với lãnh đạo Burundi lần đầu tiên sau 32 năm kể từ khi quan hệ ngoại giao được thiết lập vào năm 1991, Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố đang nỗ lực mở rộng hợp tác kinh tế với toàn bộ châu Phi trong lĩnh vực nông nghiệp và y tế.Với Cộng hòa Séc, ông Yoon yêu cầu nước Đông Âu này tạo điều kiện để các công ty Hàn Quốc có thể tham gia vào việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân Dukovany mới và đề xuất tìm hiểu hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như nền kinh tế hydro và xây dựng đường sắt cao tốc. Đáp lại, Tổng thống Séc Petr Pavel bày tỏ hy vọng mở rộng hợp tác với Hàn Quốc trong các lĩnh vực gồm năng lượng, ô tô, đường sắt cao tốc, sản xuất pin sử dụng nguồn lithium của nước này, tái thiết Ukraine.Trong ngày 19/9 (giờ địa phương), Tổng thống Yoon dự kiến sẽ hội đàm với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, thảo luận các vấn đề nổi cộm trên toàn cầu như chiến tranh Ukraine, phương án hợp tác giữa Hàn Quốc và Liên hợp quốc, cũng như phương án chung sức trong vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên.Vào ngày 20/9, ông Yoon sẽ có bài phát biểu tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, thông báo quan điểm của Chính phủ Hàn Quốc về tình hình giao lưu quân sự Nga-Triều và đóng góp của Seoul trong các vấn đề an ninh toàn cầu.Trước đó, trả lời phỏng vấn truyền thông nước ngoài, Tổng thống Yoon cho rằng sự hợp tác quân sự Nga-Triều là hành vi uy hiếp đến hòa bình thế giới, vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, nhấn mạnh đến sự cần thiết ứng phó chung từ cộng đồng quốc tế. Hàn Quốc sẽ phát huy năng lực lãnh đạo trong vấn đề an ninh quốc tế với tư cách là nước thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an trong nhiệm kỳ hai năm 2024-2025.