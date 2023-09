Hàn Quốc và Mỹ nhất trí tăng cường tập trận chung đối phó với môi trường an ninh thay đổi nhanh

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng và Mỹ ngày 18/9 đã tổ chức Đối thoại quốc phòng tích hợp Hàn-Mỹ (KIDD) lần thứ 23 tại Seoul.Tại Hội nghị sáng kiến chính sách an ninh (SPI), hai nước đã xác lập mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa toàn diện Bắc Triều Tiên, đồng thời chia sẻ đánh giá về các động thái khiêu khích gần đây của miền Bắc và tình hình phát triển hệ thống vũ khí mới của nước này.Hai bên đánh giá cuộc tập trận Lá chắn tự do Ulchi (UFS) của liên quân Hàn-Mỹ được tổ chức vào tháng trước đã góp phần tăng cường vượt bậc năng lực thực thi chiến tranh toàn diện và quản lý khủng hoảng của liên quân hai nước, nhất trí đẩy mạnh hơn nữa tập trận, diễn tập chung trong thời gian tới.Ngoài ra hai nước cũng tiến hành xem xét về tiến độ xúc tiến "Nghiên cứu chung phòng thủ tên lửa Hàn-Mỹ" nhằm đối phó với tên lửa từ Bắc Triều Tiên, nhất trí bắt tay vào nghiên cứu chung để phát triển chiến lược đối phó toàn diện với tên lửa của miền Bắc.Tại cuộc họp của Nhóm công tác Hàn-Mỹ về chuyển giao quyền tác chiến thời chiến có điều kiện (COTWG), hai nước đã tiến hành kiểm tra tình hình xúc tiến các điều kiện chuyển giao quyền tác thời chiến, nhất trí tiếp tục xúc tiến các nhiệm vụ tiếp theo.Tại cuộc thảo luận cấp cao có sự tham gia của phái đoàn hai nước, hai bên đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của kết quả Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật diễn ra tại Trại David (Mỹ) vào tháng 8; thảo luận về tình hình khởi động hệ thống cảnh báo tên lửa theo thời gian thực trong năm nay.Seoul và Washington tái khẳng định về mối quan hệ đồng Hàn-Mỹ vững chắc, đồng thời nhất trí tổ chức chung Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và các nước thành viên Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc nhân Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) tháng 11 tới.