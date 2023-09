ADB giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm 2023 ở mức 1,3%

Photo : KBS News

Trong báo cáo "Triển vọng kinh tế châu Á năm 2023" công bố ngày 20/9, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo tốc độ tăng trưởng của Hàn Quốc trong năm nay là 1,3%, giống như dự báo hồi tháng 7. Con số này thấp hơn mức dự báo 1,5% của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) và Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI), và 1,4% của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Chính phủ và Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK).ADB vẫn duy trì triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2024 của Hàn Quốc là 2,2%, tương tự như lần trước.Theo Ngân hàng Phát triển châu Á, tỷ lệ lạm phát năm 2023 là 3,3%, giảm 0,2%, do tỷ lệ lạm phát ổn định vào tháng 7; tỷ lệ lạm phát năm sau thì giảm xuống 2,2%, thấp hơn 0,3% so với dự báo trước đó (2,5%).Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc phân tích rằng ADB giữ nguyên mức triển vọng hiện tại do có sự kết hợp của các yếu tố thuận lợi như xuất khẩu tăng và các yếu tố bất lợi như những hạn chế về tiêu dùng và đầu tư tư nhân do lãi suất cao.ADB dự báo các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản, Australia, New Zealand) ​​sẽ có tốc độ tăng trưởng 4,7% trong năm nay, thấp hơn 0,1% so với dự báo trước đó, do tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc giảm vì suy thoái bất động sản và nhu cầu toàn cầu giảm.Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng năm 2024 của 49 nước châu Á được ADB dự báo là 4,8%, cao hơn 0,1% so với hồi tháng 7. Tỷ lệ lạm phát năm nay thì duy trì ở mức 3,6%, trong khi tỷ lệ lạm phát năm sau tăng 0,1% lên 3,5%.Ngân hàng Phát triển châu Á nhận định thị trường bất động sản Trung Quốc suy thoái, an ninh lương thực ngày càng tồi tệ do hiện tượng El Nino, chính sách tiền tệ của các nước phát triển lớn và ổn định tài chính là những yếu tố rủi ro trong tương lai đối với khu vực châu Á.