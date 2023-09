Tổng thống Hàn Quốc tích cực kêu gọi sự ủng hộ cho World Expo Busan tại Đại hội đồng Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Trong ngày thứ hai của chuyến công du New York (Mỹ) 20/9, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol dự kiến hội đàm với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, trao đổi về vấn đề Bắc Triều Tiên.Ông Yoon được cho là sẽ nhấn mạnh về việc các nước thành viên Liên hợp quốc cần đoàn kết đối phó chung với uy hiếp hạt nhân, tên lửa từ Bình Nhưỡng, đặc biệt là trong bối cảnh dư luận đang dấy lên lo ngại về các động thái hợp tác quân sự Nga-Triều vi phạm cấm vận.Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo được cho là sẽ thảo luận về phương án tăng cường sự đóng góp của Seoul vào hòa bình và tái thiết Ukraine, thiết lập quy chuẩn quốc tế để phòng ngừa tác động phụ từ công nghệ số tiên tiến.Tối ngày 19/9 (giờ địa phương), ông Yoon gặp lại Tổng thống Mỹ Joe Biden sau 10 ngày, tại tiệc chiêu đãi của Đại hội đồng Liên hợp quốc do phía Mỹ chủ trì. Buổi tiệc được cho là cơ hội để lãnh đạo các nước tái khẳng định về phối hợp Hàn-Mỹ, Hàn-Mỹ-Nhật.Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình không tham dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc năm thứ hai liên tiếp, nên khó diễn ra trao đổi cấp thượng đỉnh Hàn-Trung tại New York.Thay vào đó, Tổng thống Yoon đã quyết định cử Thủ tướng Han Duck-soo dẫn đầu phái đoàn Chính phủ dự lễ khai mạc Á vận hội Hàng Châu, Trung Quốc vào ngày 23/9 tới, cấp cao hơn so với trước đây. Có khả năng Thủ tướng Han sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình hoặc Thủ tướng Lý Cường, truyền đạt quyết tâm cải thiện quan hệ Hàn-Trung trong bối cảnh Hàn-Mỹ-Nhật thắt chặt quan hệ, Nga-Triều đẩy mạnh hợp tác quân sự.Trong ngày đầu công du Mỹ 19/9, Tổng thống đã gặp gỡ lãnh đạo thượng đỉnh của 9 nước. Trong ngày 20/9, Tổng thống Yoon Suk-yeol tiếp tục cuộc chiến ngoại giao nhằm kêu gọi sự ủng hộ của các nước để giành quyền đăng cai Triển lãm thế giới World Expo Busan 2030.Cùng ngày, Tổng thống đã tiếp kiến Phó Tổng thống Bờ Biển Ngà Tiemoko Meyliet Kone, và hội đàm thượng đỉnh kiêm tiệc trưa với vợ chồng Tổng thống Ghana Nana Akufo-Addo.Trong cuộc hội đàm với Thân Vương Monaco, Tổng thống đã đề xuất tăng cường hợp tác ở lĩnh vực kỹ thuật số. Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Suriname, ông Yoon đề xuất hợp tác điều tra và khôi phục rừng. Ông Yoon cũng có cuộc gặp với Thủ tướng Lesotho, đề xuất hợp tác nông nghiệp theo mô hình phong trào nông thôn mới Saemaeul của Hàn Quốc.Trong cuộc gặp với Thủ tướng Belize, lãnh đạo Hàn Quốc nhắc tới việc thành phố Busan đã kết nghĩa với Belize City. Tại cuộc hội đàm với Tổng thống Kazakhstan, ông Yoon đề cập tới hiệu quả cộng hưởng về hợp tác công nghệ cao và các khoáng sản trọng tâm giữa hai nước.Phó Chánh Văn phòng Kim Tae-hyo cho biết lãnh đạo các nước nói trên được chia làm ba nhóm: nhóm đối tác phát triển trọng tâm ở khu vực châu Phi và Trung Nam Mỹ, nhóm quốc gia mà Hàn Quốc lần đầu hội đàm thượng đỉnh kể từ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao, nhóm đối tác hợp tác khí hậu.Đặc biệt, nhân kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần này, Tổng thống đã gặp lãnh đạo của 4 trong số 5 nước Trung Á, trừ mỗi Tajikistan, qua đó thể hiện quyết tâm khởi động hợp tác với khu vực Trung Á.Văn phòng Tổng thống đánh giá nhờ cách tiếp cận chiến lược và chủ động của Tổng thống mà xác suất Hàn Quốc giành được quyền đăng cai World Expo Busan 2030 đang ngày một lớn dần.Cố vấn Kinh tế Văn phòng Tổng thống Choi Sang-mok cho biết các quốc gia mà Tổng thống hội đàm lần này chiếm 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu, và chiếm 3% xuất khẩu của Hàn Quốc. Điều đó có nghĩa rằng đây là những thị trường có tiềm năng rất lớn.Cho tới ngày cuối cùng của chuyến công du Mỹ 22/9, Tổng thống dự kiến sẽ tham dự hơn 40 cuộc hội đàm với lãnh đạo các nước, bằng hơn 20% thành viên của Liên hợp quốc (193 nước).