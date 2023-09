Seoul hối thúc Matxcơva tuân thủ nghị quyết cấm vận Bình Nhưỡng của Hội đồng bảo an

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Chang Ho-jin chiều ngày 19/9 đã triệu Đại sứ Nga tại Seoul Andrey Borisovich Kulik, truyền đạt lập trường của Chính phủ Hàn Quốc về việc Nga và Bắc Triều Tiên thảo luận về giao dịch vũ khí và vấn đề hợp tác quân sự trong thời gian Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un thăm Nga. Seoul hối thúc Matxcơva dừng ngay các động thái hợp tác quân sự với Bình Nhưỡng, tuân thủ nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Thứ trưởng Chang nhấn mạnh Nga phải hành động có trách nhiệm, trên cương vị là thành viên thường trực của Hội đồng bảo an từng thông qua nghị quyết trừng phạt cấm vận với Bình Nhưỡng, vừa là một trong các nước đương sự khởi xướng thành lập cơ chế không phổ biến hạt nhân quốc tế.Bộ Ngoại giao khẳng định Chính phủ Hàn Quốc sẽ phối hợp với cộng đồng quốc tế đối phó một cách cứng rắn, để bất cứ hành vi nào đe dọa nghiêm trọng tới an ninh của Seoul, vi phạm nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an sẽ phải trả giá đắt. Ông Chang nhấn mạnh các hành vi này cũng sẽ ảnh hưởng rất tiêu cực tới cả quan hệ Hàn-Nga.Hãng thông tấn Tass của Nga ngày 19/9 đưa tin Đại sứ Kulik đã truyền đạt với Bộ Ngoại giao Hàn Quốc lập trường rằng những suy đoán về việc Nga-Triều hợp tác quân sự là vô căn cứ, hoàn toàn dựa trên sự phóng đại của truyền thông Mỹ và Hàn Quốc.Đại sứ quán Nga khẳng định Matxcơva vẫn đang tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các nghĩa vụ quốc tế, trong đó bao gồm cả việc phát triển quan hệ đôi bên cùng có lợi với Bắc Triều Tiên, một nước láng giềng hữu nghị và đối tác lâu năm của nước này.Mặt khác, liên quan tới việc Nga tặng Chủ tịch Kim Jong-un máy bay mini không người lái (drone) và áo chống đạn, Bộ Ngoại giao cho biết việc tặng drone nhiều khả năng đã vi phạm nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an, Bộ Ngoại giao sẽ xem xét chặt chẽ các điều khoản liên quan. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Hàn Quốc Lim Soo-suk trong buổi họp báo thường kỳ ngày 19/9 nhấn mạnh mọi quốc gia thành viên Liên hợp quốc phải tuân thủ nghị quyết cấm vận với Bình Nhưỡng của Hội đồng bảo an.Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yung-ho thì cho biết tại Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều diễn ra tại Nga vào ngày 13/9 vừa qua, lãnh đạo hai nước đã thảo luận về phương án hợp tác quân sự đa dạng, trong đó có phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và giao dịch vũ khí, đe dọa tới hòa bình và sự ổn định của bán đảo Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế.