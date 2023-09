Photo : YONHAP News

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 19/9 đã tham dự lễ kỷ niệm 5 năm Tuyên bố chung Bình Nhưỡng, từng được ông Moon và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 19/9/2018 tại Bình Nhưỡng. Lễ kỷ niệm lần này là sự kiện chính thức đầu tiên mà cựu Tổng thống tham dự kể từ sau khi hết nhiệm kỳ.Tại lễ kỷ niệm, ông Moon chỉ trích chính sách ngoại giao của Chính phủ đương nhiệm, cho rằng đã tới lúc phải thoát khỏi lập luận bịa đặt rằng "Chính phủ bảo thủ thì giỏi an ninh".Cựu Tổng thống cũng nhấn mạnh trong các đời Tổng thống trước đây, chỉ có Chính phủ cựu Tổng thống Roh Moo-hyun và Moon Jae-in là không để xảy ra xung đột quân sự Nam-Bắc trong suốt nhiệm kỳ.Ông Moon nhấn mạnh việc xóa bỏ Thỏa thuận quân sự liên Triều 19/9 sẽ là một hành động vô trách nhiệm, không khác nào loại bỏ chốt an toàn cuối cùng. Qua đây, cựu Tổng thống thể hiện lập trường phản đối rõ ràng với một số ý kiến liên tiếp xuất hiện gần đây, cho rằng đã tới lúc phải xóa bỏ Thỏa thuận quân sự liên Triều 19/9.Chỉ một ngày sau, Văn phòng Tổng thống ngày 20/9 đã đưa ra lập trường phản bác toàn diện. Một quan chức Văn phòng Tổng thống cùng ngày chỉ rằng Bắc Triều Tiên đã đẩy nhanh phát triển tên lửa, hạt nhân trong nhiệm kỳ Chính phủ Moon Jae-in. Sự im lặng phục tùng không phải là hòa bình, mà chỉ có hòa bình dựa trên sức mạnh áp đảo mới là hòa bình đích thực.Về Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9, Văn phòng Tổng thống nhấn mạnh kể từ sau khi Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol ra mắt, miền Bắc đã ngang nhiên vi phạm thỏa thuận, cố ý khiêu khích. Chính phủ đương nhiệm sẽ phán đoán vào thời điểm thích hợp. Nội dung này mang hàm ý để ngỏ khả năng Chính phủ sẽ dừng hiệu lực của Thỏa thuận quân sự ngày 19/9.Ngoài ra, Văn phòng Tổng thống cũng chỉ ra rằng do thỏa thuận này mà sức mạnh quân sự, tài sản giám sát, trinh sát của Hàn Quốc đã bị suy giảm một cách bất bình thường, một vấn đề rất lớn.Ứng cử viên Bộ trưởng Quốc phòng Shin Won-sik ngày 15/9 đưa ra lập trường cá nhân rằng Thỏa thuận quân sự liên Triều 19/9 chỉ làm gia tăng thêm điểm yếu cho quân đội Hàn Quốc, nhất định nên xóa bỏ.Trong vòng 5 năm qua, Bắc Triều Tiên đã tổng cộng 17 lần vi phạm thỏa thuận quân sự liên Triều, trong đó có vụ phóng tên lửa về hướng đảo Ulleung (tỉnh Bắc Gyeongsang) của Hàn Quốc tháng 11 năm ngoái.