Cốt truyện, kịch bản Hàn Quốc tấn công thị trường Trung Quốc

Photo : KBS News

Trong năm 2022, một phim điện ảnh có nội dung về câu chuyện của một chàng trai bị bỏ lại một mình trên Mặt trăng đã đứng thứ hai phòng vé tại Trung Quốc. Nguyên tác của bộ phim này là từ truyện tranh mạng (webtoon) của Hàn Quốc.Đây được đánh giá là một trong những thành quả từ việc xuất khẩu quyền sở hữu trí tuệ cốt truyện hay nhân vật từ nguyên tác là nội dung Hàn Quốc để tạo thành một tác phẩm mới.Giám đốc điều hành EO Contents Group Oh Eun-young cho biết các nội dung của Hàn Quốc vừa có tính phổ quát, vừa có những điểm khác biệt đi trước tại thị trường Trung Quốc hay các nước châu Á khác.Trong những năm trước, do lệnh cấm làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu mà các doanh nghiệp khó tiến vào thị trường công nghiệp văn hóa của Trung Quốc. Tuy nhiên, việc xuất khẩu nội dung gặp ít hạn chế hơn so với việc xuất khẩu các tác phẩm hoàn thiện.Giám đốc Trung tâm kinh doanh tại Bắc kinh của Cơ quan nội dung sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) Yoon Ho-jin cho biết webtoon là lĩnh vực vẫn còn ít ảnh hưởng về mặt xã hội nên không bị cơ quan chức năng Trung Quốc thẩm định trước mà được thẩm định sau khi đã xuất khẩu. Ngoài ra, hiện tại các giao dịch về giấy phép bản quyền như cốt truyện hay quyền sở hữu trí tuệ đang được diễn ra khá tự do.Mặc dù vẫn chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy giao lưu nội dung văn hóa Hàn-Trung đã hồi phục, nhưng giới doanh nghiệp kỳ vọng việc xuất khẩu quyền sở hữu trí tuệ nội dung sẽ có thể thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước.Trên thực tế, sau khi Trung Quốc hạn chế làn sóng văn hóa Hallyu thì ngược lại, xuất khẩu ngành công nghiệp nội dung sang Trung Quốc đại lục (bao gồm cả Hong Kong, Ma Cao và Đài Loan) lại có sự gia tăng, trong đó phải kể tới xuất khẩu quyền sở hữu trí tuệ.Đại diện một doanh nghiệp nền tảng nội dung của Trung Quốc "Kuaikan" cho rằng do lĩnh vực phim hoạt hình, game hay điện ảnh đang trên đà phát triển đa phương diện, nên lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ ngày trở nên quan trọng hơn, quy mô thị trường sẽ còn lớn hơn nữa.Quy mô toàn bộ thị trường nội dung văn hóa và các sản phẩm phái sinh khác ở Trung Quốc năm 2020 đã vượt mốc 18.000 tỷ won (13,55 tỷ USD).