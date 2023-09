Khai mạc phiên thảo luận chung Đại hội đồng Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Phiên thảo luận chung Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức khai mạc vào ngày 19/9. Đây là nơi đại diện 193 nước thành viên Liên hợp quốc, trong đó có các Tổng thống, Thủ tướng, đưa ra lập trường về những vấn đề nổi cộm toàn cầu.Trong ngày đầu tiên của phiên thảo luận, lãnh đạo của 35 nước đã bước lên bục phát biểu. Trong đó, có hai vấn đề trọng tâm được nhắc tới nhiều nhất đó là cải cách Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, và chiến tranh Nga-Ukraine, nay đã bước sang năm thứ hai.Phát biểu khai mạc phiên thảo luận, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres chỉ ra rằng thế giới đã thay đổi rất nhiều nhưng Liên hợp quốc vẫn chưa chịu thay đổi. Đã tới lúc phải "xây mới" lại Liên hợp quốc.Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đồng tình về việc cải cách Hội đồng bảo an, ủng hộ mở rộng số lượng thành viên thường trực và không thường trực. Cùng với đó, ông Biden quy kết việc Nga tấn công Ukraine là một cuộc chiến tranh xâm lược phi pháp, Matxcơva là bên duy nhất phải chịu trách nhiệm và có thể chấm dứt cuộc chiến. Tổng thống Mỹ kêu gọi Nga rút quân ngay khỏi Ukraine.Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc kể từ sau khi chiến tranh nổ ra. Ông Zelensky chỉ trích mạnh mẽ việc Nga bắt cóc trẻ em Ukraine là hành vi "diệt chủng". Ngoài ra, lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh kẻ xâm lược phải quay lại nước mình, và những tội phạm chiến tranh phải bị xử phạt.Ngược lại, Tổng thống Brazil, nước tự nhận vai trò là "trọng tài hòa bình" trong chiến tranh Nga-Ukraine, thì cho rằng các bên cần đối thoại, đàm phán.Mặt khác, Chủ tịch nước Trung Quốc và Tổng thống Nga, Tổng thống Pháp, Thủ tướng Anh đều không tham dự kỳ họp lần này của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Trong số 5 nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an, chỉ có duy nhất Tổng thống Biden là tham dự và phát biểu.