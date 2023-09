Photo : YONHAP News

Cuộc đua ngoại giao nhằm kêu gọi giành quyền đăng cai Triển lãm thế giới World Expo Busan 2030 của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại New York, Mỹ đã bước sang ngày thứ ba.Phó Chánh Văn phòng An ninh Quốc gia Kim Tae-hyo trong buổi họp báo tại New York vào ngày 20/9 (giờ địa phương) cho biết các cuộc gặp song phương giữa Tổng thống và lãnh đạo mỗi nước được thúc đẩy theo một chiến lược đã được xem xét kỹ lưỡng về nội dung và hình thức. Các cuộc hội đàm được triển khai bằng các hình thức đa dạng như cuộc họp song phương, tiệc trưa riêng, tiệc trưa và tiệc tối theo nhóm.Nhờ có hậu phương vững chắc, Tổng thống Yoon cùng ngày đã hội đàm với lãnh đạo tổng cộng 11 nước, trong đó có Thụy Sĩ, Cộng hòa Trung Phi, Kyrgyzstan, Mauritania, Colombia, Hungary, Thái Lan.Trong hai ngày trước, ông Yoon đã có cuộc gặp với lãnh đạo 17 quốc gia. Cho đến ngày cuối cùng 22/9, Tổng thống dự kiến sẽ tiếp tục hội đàm với thêm 12 nước nữa, nâng tổng số nước mà ông Yoon gặp gỡ trong chuyến công du Mỹ dài 5 ngày lần này là 39 quốc gia.Nhân dịp kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao với Thụy Sĩ, Tổng thống Yoon tuyên bố sẽ hợp tác chặt chẽ với nước này về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Đáp lại, Tổng thống Thụy Sĩ Alain Berset đã đề cập đến cuộc gặp của ông Yoon với các học giả lượng tử tại Viện Công nghệ liên bang Thụy Sĩ (ETH Zurich) vào tháng 1 năm nay và đề xuất mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiên tiến như công nghệ lượng tử và sinh học.Về phần mình, Tổng thống Cộng hòa Trung Phi Faustin-Archange Touadéra bày tỏ lòng biết ơn Hàn Quốc đã hỗ trợ nước này bằng nhiều dự án hợp tác phát triển, đồng thời cho rằng sự phát triển của Seoul đang trở thành một tấm gương to lớn, hy vọng hai nước sẽ xây dựng một mối quan hệ đôi bên có lợi. Sau đó, Tổng thống Yoon đã mời ông Touadéra tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-châu Phi được tổ chức tại Seoul trong năm sau.Tại cuộc hội đàm với quốc gia Trung Á Kyrgyzstan, Tổng thống Hàn Quốc đã hứa hẹn về nhiều dự án hợp tác sử dụng vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Tổng thống Sadyr Nurgozhoevich Japarov của Kyrgyzstan thì đặt kỳ vọng vào sự hợp tác trong lĩnh vực y tế, nông nghiệp và hoan nghênh sự tham gia của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào dự án xây dựng thành phố mới.