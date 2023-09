Số người tử vong tại Hàn Quốc trong năm 2022 cao kỷ lục

Photo : KBS News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 21/9 công bố số liệu cho biết trong năm ngoái, tại Hàn Quốc có tổng cộng 372.000 người qua đời, tăng 17,4% so với năm 2021 và là con số tử vong cao nhất trong lịch sử thống kê liên quan. Việc số người tử vong tăng vọt được phân tích là do sự gia tăng dân số người cao tuổi và số người tử vong do COVID-19 tăng mạnh.Trong năm 2022, có 31.280 người tử vong do COVID-19, tăng gấp hơn 6 lần so với năm trước đó là 5.030 người, chiếm 8,4% tổng số ca tử vong.Thứ tự các nguyên nhân dẫn tới tử vong đã có sự thay đổi. Tử vong do COVID-19 từng đứng thứ 12 trong năm 2021 đã vươn lên thành nguyên nhân tử vong lớn thứ ba sau ung thư và bệnh tim.Một quan chức Cục Thống kê quốc gia cho biết kể từ tháng 2 năm ngoái, biến thể Omicron của virus COVID-19 lây lan rộng, khiến số ca tử vong trong tháng 3 và tháng 4 tăng vọt.Sau COVID-19, nguyên nhân tử vong lớn thứ 4 là viêm phổi, sau đó là bệnh lý mạch máu não. Số ca tử vong do tự tử giảm khoảng 3% so với một năm trước, là nguyên nhân tử vong lớn thứ 6 thay vì thứ 5 như một năm trước. Tuy nhiên, tỷ lệ tự sát ở Hàn Quốc vẫn cao gấp hơn hai lần so với bình quân chung các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).Xét theo độ tuổi, người trên 80 tuổi chiếm hơn một nửa tổng số ca tử vong. Tỷ lệ tử vong của người trên 80 tuổi tăng 17% so với năm 2021, cũng có ảnh hưởng lớn là do COVID-19.Cục Thống kê quốc gia dự báo do số ca tử vong do COVID-19 giờ đây đã giảm mạnh, nên số ca tử vong trong năm 2023 dự kiến sẽ giảm so với năm ngoái.