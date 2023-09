Photo : YONHAP News

Phát biểu tại Hội nghị Tài chính kinh tế vĩ mô khẩn cấp có sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan hữu quan như Ngân hàng trung ương (BOK), Ủy ban Giám sát tài chính (FSC), Cơ quan Giám sát tài chính (FSS), Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho cho biết Chính phủ sẽ quyết định về mức độ tăng cường chính sách sau khi xem xét tình hình kinh tế, tài chính, không loại trừ khả năng sẽ tăng thêm lãi suất trong năm nay.Liên quan đến việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) quyết định đóng băng lãi suất, Phó Thủ tướng đánh giá xu hướng lãi suất cao dự kiến sẽ còn duy trì trong thời gian dài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến động trên thị trường tài chính toàn cầu, nên Chính phủ sẽ đặc biệt cảnh giác đối phó.Ông Choo cho biết thị trường tài chính toàn cầu coi quyết định đóng băng lãi suất của FED là một bước đi thắt chặt tiền tệ, theo đó giá cổ phiếu đã giảm, lãi suất và chỉ số đô-la Mỹ tăng.Trước đó, Cục Dự trữ liên bang Mỹ đã quyết định đóng băng lãi suất cơ bản hiện hành ở mức 5,25-5,5%/năm, nhưng Chủ tịch FED Jerome Powell thì cho biết sẽ duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ như hiện nay cho tới khi chắc chắn rằng lạm phát giảm xuống mức ổn định để đạt được mục tiêu chính sách.Phó Thủ tướng Hàn Quốc đánh giá mặc dù bất ổn toàn cầu gia tăng nhưng thị trường tài chính và ngoại hối trong nước gần đây vẫn có chiều hướng ổn định. Tuy nhiên, tình hình lãi suất cao kéo dài, giá dầu quốc tế tăng cao khiến Chính phủ và Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đang phải hết sức cảnh giác và theo dõi chặt chẽ tình hình, sẽ có biện pháp đối phó kịp thời nếu cần thiết theo từng kịch bản.Phó Thủ tướng cũng bác bỏ ý kiến lo ngại về cuộc khủng hoảng kinh tế trong tháng 9. Ông Choo chỉ ra rằng nợ của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ và tiểu thương bị thiệt hại do đợt dịch COVID-19 đã giảm từ 100.000 tỷ won (74,6 tỷ USD) xuống 76.000 tỷ won (56,7 tỷ USD). Chính phủ cũng đã ân hạn nợ gốc cho tới tháng 9/2025, đồng thời cho phép trả góp tối đa trong vòng 5 năm cho tới tháng 9/2028. Do đó, những lo ngại về khủng hoảng kinh tế trong tháng 9 là hoàn toàn vô căn cứ.Do Mỹ đóng băng lãi suất đúng như dự đoán từ thị trường nên nhiều khả năng Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cũng sẽ đóng băng lãi suất trong cuộc họp vào ngày 12/10 tới.Tuy nhiên, do Mỹ nhiều khả năng sẽ nâng thêm 0,25% lãi suất trong năm nay, nên chênh lệch lãi suất giữa hai nước dự kiến sẽ lại tăng lên 2,25% trong vài tháng tới, tiếp tục xác lập mức chênh lệch cao lịch sử. Khi đó, tỷ giá won/USD có thể sẽ leo thang chưa từng thấy, gia tăng sức ép khiến các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn ồ ạt khỏi Hàn Quốc. Nếu vậy, Ngân hàng trung ương sẽ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, khó có thể nâng lãi suất trong khi tình hình kinh tế, tài chính bất ổn.Thêm vào đó, do Mỹ dự báo sẽ tiếp tục thắt chặt tiền tệ, thời điểm hạ lãi suất sẽ muộn hơn dự kiến, khiến nền kinh tế Hàn Quốc sẽ gặp khó khăn lớn hơn ở mọi khía cạnh từ vốn, tỷ giá, xuất khẩu cho tới tiêu dùng.