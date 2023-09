Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Thủ tướng và bắt giam Chủ tịch đảng đối lập

Photo : YONHAP News

Tại phiên họp toàn thể ngày 21/9, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Thủ tướng Han Duck-soo và dự thảo đồng ý bắt giam Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung.Theo đó, ông Han là Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Hiến pháp Hàn Quốc bị Quốc hội thông qua dự thảo kiến nghị bãi nhiệm với 175 nghị sĩ bỏ phiếu tán thành, 116 nghị sĩ bỏ phiếu phản đối và 4 người bỏ phiếu trắng.Ngày 18/9, đảng đối lập Dân chủ đồng hành đã trình dự thảo kiến nghị bãi nhiệm ông Han Duck-soo lên Quốc hội, nhằm truy cứu về trách nhiệm của Thủ tướng đối với thảm họa giẫm đạp khu phố Itaewon năm ngoái, tranh cãi về thiếu sót trong công tác chuẩn bị Trại họp bạn hướng đạo thế giới (World Scout Jamboree), vấn đề Nhật Bản xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển.Tại phiên họp toàn thể cùng ngày, Phó Đại diện đảng đối lập tại Quốc hội Song Ki-hun đã trình bày về lý do kiến nghị bãi nhiệm Thủ tướng. Ông này chỉ ra rằng Thủ tướng Han là nhân vật trung tâm của sự vô dụng và bế tắc của Chính phủ đương nhiệm trong toàn bộ các lĩnh vực từ hành chính, ngoại giao, tới an ninh, kinh tế. Thủ tướng đã điều hành Nội các một cách vô trách nhiệm, gây ra cuộc khủng hoảng về dân sinh, chủ nghĩa dân chủ, hòa bình bán đảo Hàn Quốc, nhưng lại không hề biết kiểm điểm, chỉ đổ lỗi cho chính quyền tiền nhiệm và đảng đối lập.Tuy nhiên, dù Quốc hội thông qua dự thảo kiến nghị bãi nhiệm thì ít khả năng Thủ tướng Han sẽ bị cách chức trên thực tế, bởi Tổng thống Yoon Suk-yeol được cho là sẽ không chấp thuận kiến nghị bãi nhiệm của Quốc hội.Cũng trong ngày 21/9, dự thảo đồng ý bắt giam Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung có 295 trên tổng số 298 nghị sĩ đương nhiệm tham gia bỏ phiếu, trong đó có 149 người bỏ phiếu thuận, 136 người bỏ phiếu chống, 6 người bỏ phiếu trắng, và 4 phiếu không có hiệu lực. Kết quả là Quốc hội đã tán thành bắt giam ông Lee với số phiếu quá bán, chỉ hơn một phiếu so với số phiếu tiêu chuẩn (148 phiếu).Lần này, ông Lee Jae-myung bị Viện Kiểm sát đề nghị bắt giam liên quan tới nghi ngờ đặc cách cho doanh nghiệp tư nhân trong dự án phát triển phường Baekhyeon (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi) và nghi ngờ tập đoàn Ssangbangwool (SBW) chuyển tiền trái phép cho Bắc Triều Tiên.Trước đó, ông này cũng từng bị các công tố viên đề nghị bắt giam liên quan tới nghi ngờ đặc cách trong dự án phát triển phường Wirye và Daejang (thành phố Seongnam) và khoản tài trợ phi pháp của các doanh nghiệp tư nhân cho câu lạc bộ bóng đá Seongnam. Tuy nhiên, khi đó Quốc hội đã phủ quyết dự thảo đồng ý bắt giam lãnh đạo đảng đối lập, do chỉ có 139 phiếu tán thành.