Tổng thống Yoon Suk-yeol đề xuất xây dựng quy chuẩn quốc tế mới về kỹ thuật số

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 21/9 (giờ địa phương) đã có bài diễn thuyết tại "Diễn đàn tầm nhìn kỹ thuật số New York" được tổ chức tại Đại học New York (Mỹ). Trong đó, lãnh đạo Hàn Quốc đã đề cập tới những tác dụng phụ từ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và kỹ thuật số.Tổng thống chỉ ra rằng sự lạm dụng kỹ thuật số, sử dụng sai mục đích đang dẫn tới hệ quả là sự phát tán tin tức giả, đe dọa tới cả chủ nghĩa dân chủ và cuộc sống của thế hệ tương lai. Ông Yoon đề xuất lập ra một quy chuẩn quốc tế có thể kiểm soát được tin tức giả, đó là "Tuyên ngôn quyền kỹ thuật số" (Digital Bill of Rights).Tuyên ngôn này bao gồm nội dung phải để công nghệ phát triển theo hướng đảm bảo tự do và quyền lợi của con người, và phải thiết lập hệ thống quy chế phù hợp để công nghệ không thể đe dọa xã hội loài người.Trong bài phát biểu tại phiên thảo luận chung Đại hội đồng Liên hợp quốc một ngày trước, Tổng thống Hàn Quốc thể hiện quyết tâm đóng vai trò tích cực hơn nữa trong các vấn đề quốc tế. Ông Yoon còn đề cập tới giao dịch quân sự giữa Bắc Triều Tiên và Nga, cảnh cáo Seoul và các nước đồng minh sẽ không "ngồi im" nhìn hai bên mua bán vũ khí; đề xuất cộng đồng quốc tế đoàn kết hành động.Ngay lập tức, Nga đã có phản ứng. Đại sứ quán Nga tại Hàn Quốc ngày 21/9 (giờ Hàn Quốc) đã đăng tải lên tài khoản Facebook bài bình luận, lấy làm tiếc rằng Tổng thống Hàn Quốc đang tiếp sức cho cuộc chiến tuyên truyền do Mỹ khởi xướng.Mặc dù ngoài mặt như vậy, nhưng hai nước vẫn đang ngầm kiểm soát tình hình như thảo luận về lịch trình thăm Hàn Quốc của Thứ trưởng Ngoại giao Nga.Tới thời điểm hiện tại, Tổng thống Yoon đã có tổng cộng hơn 30 cuộc hội đàm thượng đỉnh song phương tại New York, tiếp tục kêu gọi các nước ủng hộ để giành quyền đăng cai Triển lãm thế giới World Expo Busan 2030.