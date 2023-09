Chi phí chuẩn bị đồ cúng lễ tổ tiên Tết Trung thu 2023 giảm 4% so với năm ngoái

Photo : YONHAP News

Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT) cho biết theo kết quả khảo sát giá cả các mặt hàng tiêu thụ mạnh trong dịp Tết Trung thu, chi phí chuẩn bị đồ cúng lễ tổ tiên trong dịp Tết Trung thu năm nay của người dân Hàn Quốc đạt bình quân 304.434 won (227,9 USD), giảm 13.000 won (9,7 USD), tức 4% so với năm ngoái.Điều này được phân tích là do nguồn cung các mặt hàng tiêu thụ mạnh trong Tết Trung thu năm nay dồi dào hơn năm ngoái, thêm vào đó là hiệu quả từ việc Chính phủ hỗ trợ giảm giá, các sự kiện khuyến mãi của doanh nghiệp phân phối, khiến giá cả duy trì ở ngưỡng tương đối ổn định.Chi phí chuẩn bị đồ cúng lễ tại các chợ đầu mối là 266.000 won (194,6 USD), rẻ hơn so với mua ở các doanh nghiệp phân phối lớn là 340.000 won (254,5 USD).Xét theo mặt hàng, giá thịt bò giảm, giá các loại rau củ như cải bó xôi khá ổn định. Giá các loại hoa quả như táo, lê, cá đù vàng tăng hơn so với năm ngoái.Theo số liệu khảo sát giá cả các mặt hàng tiêu thụ mạnh dịp Trung thu mà Chính phủ tiến hành thì giá cả năm nay thấp hơn 6,4% so với năm ngoái. Trong vòng từ ngày 7-20/9 năm nay, giá tỏi, củ cải, cá hố giảm khoảng 20-30% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá một số mặt hàng thủy sản như cá đù vàng, cá minh thái, cá thu và thịt gà tăng so với một năm trước.Các chợ đầu mối truyền thống đã bắt đầu triển khai chương trình hoàn tiền một phần giá trị mua hàng bằng phiếu mua hàng "Onnuri". Chính phủ Hàn Quốc đang hỗ trợ 67 tỷ won (50,1 triệu USD) cho các sự kiện giảm giá, và dự kiến sẽ nâng thêm hạn ngạch thuế quan, tức miễn thuế với thịt gà và thịt lợn nhập khẩu cho tới trước Trung thu, nỗ lực ổn định giá tiêu dùng.