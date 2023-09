Khai mạc Á vận hội Hàng Châu, lễ hội thể thao lớn nhất châu Á

Photo : YONHAP News

Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 19 đã chính thức khai mạc vào ngày 23/9 tại Hàng Châu, Trung Quốc sau một năm bị trì hoãn vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.Với khẩu hiệu "Heart to Heart, @Future" (tạm dịch: Kết nối trái tim, hướng tới tương lai), ASIAD 19 sẽ kéo dài suốt 16 ngày, cho tới hết ngày 8/10 tại 6 thành phố của Trung Quốc trong đó có Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang.Đây là giải đấu thể thao quốc tế tổng hợp đầu tiên được tổ chức sau khi COVID-19 chuyển từ đại dịch thành bệnh đặc hữu.Á vận hội Hàng Châu lần này có tổng cộng 12.500 vận động viên đến từ 45 quốc gia tham dự, quy mô lớn nhất từ trước tới nay, tranh tài 481 huy chương vàng ở 61 nội dung thuộc 40 bộ môn.Lễ khai mạc được tổ chức tại Trung tâm thể thao Olympic Hàng Châu, sân vận động chính của Á vận hội có hình bông hoa sen. Với mục tiêu tổ chức một lễ hội thân thiện môi trường, phía Trung Quốc đã thay thế pháo hoa truyền thống bằng các màn trình diễn lazer rực rỡ, các tiết mục sử dụng công nghệ kỹ thuật số như thực tế ảo tăng cường, hoạt hình 3D.Lễ khai mạc Á vận hội có sự tham dự của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, cùng lãnh đạo nhiều quốc gia, trong đó có Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo.Đoàn thể thao Hàn Quốc do vận động viên đấu kiếm Gu Bon-gil và vận động viên bơi lội Kim Seo-yeong cầm cờ dẫn đầu đã tiến vào lễ khai mạc ở vị trí thứ 16 trong số 45 nước tham dự ASIAD.Đoàn gồm 1.140 vận động viên tham gia tranh tài ở 39 bộ môn, quy mô lớn nhất trừ trước tới nay, đặt mục tiêu giành trên 50 huy chương vàng, xếp thứ ba toàn đoàn.Người hâm mộ thể thao Hàn Quốc đang đặt hy vọng vào chiếc huy chương vàng của vận động viên nhảy cao Woo Sang-hyeok, vận động viên bơi lội Hwang Sun-woo. Trong khi đó, đội tuyển bóng đá và bóng chày cùng đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD lần này, nối tiếp kỳ Á vận hội trước đó.Tại Á vận hội Hàng Châu, môn cờ vây được chọn làm môn thi đấu chính thức sau 13 năm. Đội tuyển cờ vây Hàn Quốc đang đặt mục tiêu giành cả ba huy chương vàng ở bộ môn này. Đội tuyển thể thao điện tử (eSports), lần đầu tiên được chọn làm môn thi đấu chính thức, cũng nhiều khả năng sẽ góp thêm huy chương cho đoàn thể thao Hàn Quốc.Đội tuyển bóng đá nam và bóng chày nam đã bắt đầu thi đấu từ trước lễ khai mạc. Dự kiến người hâm mộ thể thao Hàn Quốc sẽ đón tin vui từ ngày thi đấu 24/9.Mặt khác, sau một thời gian không thể tham dự các giải đấu thể thao quốc tế do đóng cửa biên giới phòng dịch COVID-19, Bắc Triều Tiên cử đoàn thể thao gồm 185 vận động viên cạnh tranh ở 18 bộ môn ở Á vận hội lần này, trong đó có bóng đá, cử tạ.