Hơn 7.000 người Hàn Quốc ở nước ngoài bị thiệt hại trong nửa đầu năm 2023

Photo : YONHAP News

Theo tài liệu do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trình lên Quốc hội, số người Hàn Quốc định cư ở nước ngoài bị thiệt hại như mất mát, trộm cắp hoặc tai nạn giao thông ở nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2023 là 7.294 người, tăng 44,4% so với cùng kỳ năm ngoái (5.050 người).Số nạn nhân người Hàn Quốc sống ở nước ngoài bị sự cố, tai nạn giảm đáng kể từ 13.235 người năm 2018 và 16.335 người năm 2019 xuống còn 9.113 người năm 2020 và 6.498 người năm 2021 sau dịch COVID-19 bùng phát. Sau đó, khi hoạt động du lịch nước ngoài được nối lại bình thường vào năm 2022, con số này đã tăng lượng lớn, ghi nhận 11.323 người.Dự kiến do các hoạt động giao lưu trong nước và quốc tế sẽ diễn ra sôi nổi khiến tổng số nạn nhân bị thiệt hại của toàn năm 2023 tăng nhiều hơn so với năm trước.Xét theo từng loại hình bị thiệt hại, tổn thất lớn nhất là do thất lạc đồ đạc, chiếm 2.478 người. Tiếp đến là trộm cắp (1.220 người), lừa đảo (446 người), tai nạn giao thông (345 người), hành hung-thương tích (277 người), mất tích (207 người) và tai nạn nghiêm trọng (92 người).Trong các vụ án bạo lực, có 64 nạn nhân bị cướp và 38 người bị bắt cóc hoặc giam giữ. Số nạn nhân bị sát hại trong nửa đầu năm 2023 là 19 người, vượt hơn tổng số nạn nhân của toàn năm 2022 (17 người).Theo đó, Bộ Ngoại giao và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia cần nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp của hoạt động hỗ trợ lãnh sự nhằm ngăn chặn công dân bị đối xử bất công ở nước ngoài.