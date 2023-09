Diễn đàn Thị trưởng các thành phố thế giới lần thứ 12 quy tụ lãnh đạo 50 thành phố toàn cầu đến Seoul

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul thông báo Diễn đàn Thị trưởng các thành phố thế giới lần thứ 12 đã được tổ chức vào ngày 24/9 và kéo dài trong vòng ba ngày tại Trung tâm thiết kế Dongdaemun (DDP) ở quận Jung. Diễn đàn này là hội nghị quốc tế lớn nhất được tổ chức tại Seoul kể từ sau đại dịch COVID-19.Sự kiện có sự tham gia của các phái đoàn đến từ 50 thành phố của 29 quốc gia trên thế giới, trong đó có thành phố Dublin (Ireland), Odense (Đan Mạch), Wellington (New Zealand) và thủ đô Kiev (Ukraine), cũng như 21 tổ chức quốc tế và doanh nghiệp nước ngoài.Lịch trình đầu tiên là chương trình trải nghiệm truyền thống và văn hóa của Seoul được tổ chức trước tại đảo nổi nhân tạo Sevit (quận Seocho).Từ ngày 25-26/9 sẽ diễn ra Diễn đàn Thị trưởng với 4 chuyên đề và chủ đề chính là '"Thành phố đáng sống và bền vững: Dẫn đầu một tương lai có năng lực vực dậy và hòa nhập", tham quan địa điểm chính sách và triển lãm.Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon dự kiến sẽ chia sẻ những thành tựu trong chính sách của Seoul tại Diễn đàn Thị trưởng lúc 2 giờ chiều ngày 25/9.Thị trưởng Oh cho biết thông qua Diễn đàn Thị trưởng, Seoul sẽ chia sẻ với các thành phố trên khắp thế giới triết lý đồng hành cùng tầng lớp yếu thế. Ngoài đoàn thị trưởng đến từ 50 thành phố toàn cầu còn có những doanh nghiệp đổi mới đại diện cho các ngành như robot, sinh học, thành phố thông minh tham dự sự kiện này. Do đó, đây là cơ hội để quảng bá lối sống tiên tiến của thủ đô Hàn Quốc ra thế giới.Tiếp đó là đoàn thị trưởng của 12 thành phố như Wellington, Dublin, Tô Châu (Trung Quốc), Đài Bắc (Đài Loan) sẽ lần lượt phát biểu về ví dụ cụ thể liên quan đến chính sách của từng thành phố.Ngoài ra, trong khuôn khổ diễn đàn, chính quyền Seoul sẽ tổ chức các cuộc hội đàm song phương với 8 thành phố, nhằm thiết lập quan hệ hữu nghị và thân tình giữa các thành phố, qua đó tăng cường giao lưu hợp tác giữa các thành phố, mở rộng mạng lưới toàn cầu của Seoul.