Giao thông tại Hàn Quốc dự kiến ùn tắc nghiêm trọng vào dịp nghỉ Tết Trung thu

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 25/9 đã dự báo giao thông từ thủ đô Seoul về các địa phương trong dịp Tết Trung thu năm nay sẽ tắc nghẽn nặng nề nhất vào sáng ngày 28/9, tức một ngày trước Tết Trung thu, do các gia đình di chuyển về quê nghỉ lễ.Cụ thể, người dân sử dụng tuyến đường cao tốc trong thời gian này có thể sẽ mất tối đa 10 tiếng 10 phút để đi từ thành phố Seoul đến thành phố Busan, đến thành phố Gwangju mất 8 tiếng 55 phút, đến thành phố Gangneung (tỉnh Gangwon) mất 6 tiếng 50 phút.Dự báo tuyến đường từ các địa phương về lại thủ đô sẽ đông đúc nhất vào buổi chiều ngày 30/9, sau ngày Tết Trung thu. Thời gian tối đa để đi từ thành phố Busan lên Seoul là vào khoảng 8 tiếng 40 phút, từ Gwangju về Seoul là 6 tiếng 35 phút.Theo đó có thể thấy hành trình về quê và lên lại thủ đô trong mùa Tết Trung thu năm nay dài hơn năm ngoái tối đa 10 phút.Bộ Địa chính cũng dự đoán sẽ có cuộc "di chuyển toàn dân" với khoảng 40,22 triệu người trong kỳ nghỉ Tết Trung thu năm nay, tăng 27% so với năm ngoái.Tuy nhiên, do kỳ nghỉ năm nay có thêm ngày nghỉ bù, nên số người di chuyển bình quân mỗi ngày giảm 9,4% so với năm 2022 và rơi vào khoảng 5,75 triệu người. Ngày có nhiều dòng người di chuyển nhất khả năng cao là ngay ngày Tết Trung thu 29/9, với 9,53 triệu người.Để giảm bớt tình trạng ùn tắc giao thông, Bộ Địa chính và giao thông đã định ra khoảng 110 khu vực hay bị tắc nghẽn để tập trung quản lý, đồng thời có kế hoạch sẽ tăng 6% lượt vận hành phương tiện giao thông công cộng.Phí thông hành trên tuyến đường cao tốc cũng sẽ được miễn phí trong năm nay, thời gian miễn phí là 4 ngày, từ 0 giờ ngày 28/9 cho đến 24 giờ ngày 1/10.Do ảnh hưởng từ lạm phát, chi phí giao thông trong kỳ nghỉ Tết Trung thu năm nay được dự đoán bình quân là khoảng 248.000 won (185,8 USD), tăng gần 13% so với năm ngoái.