Seoul nhận định Bình Nhưỡng có thể sẽ rơi vào thời kỳ khó khăn hơn nếu tiếp tục chịu sức ép từ Seoul

Chánh Văn phòng An ninh quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Cho Tae-yong ngày 24/9 đã cho biết trước khi Chính phủ đương nhiệm Hàn Quốc kết thúc nhiệm kỳ thì Bắc Triều Tiên có thể sẽ trải qua một thời kỳ khó khăn hơn nữa.Đây là lời nhận xét của ông Cho trong một bài phỏng vấn khi nhận câu hỏi liệu chính sách ức chế miền Bắc có đem lại thay đổi nào mới hay không. Chánh Văn phòng Cho đã nhấn mạnh sự quan trọng của việc cần phải xúc tiến một cách nhất quán một khi đã đưa ra nhận định rằng đây là đường lối đúng đắn với lợi ích và nguyên tắc quốc gia.Theo ông Cho, nền kinh tế Bắc Triều Tiên đã tăng trưởng âm trong ba năm qua, nước này còn rơi vào tình trạng nạn đói nghiêm trọng và thậm chí còn có người chết đói. Do đó, cần phải cho Bình Nhưỡng hiểu rằng việc tập trung vào hạt nhân như hiện nay chỉ càng khiến nước này đi vào ngõ cụt, thay vào đó là cần phải bình ổn thể chế ngay lập tức.Chánh Văn phòng Cho cũng cho rằng toàn bộ cộng đồng quốc tế phải cùng hưởng ứng vào việc kêu gọi Trung Quốc gây sức ép lên miền Bắc, và nhấn mạnh đây là trách nhiệm và nghĩa vụ đương nhiên của một nước thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Tuy nhiên, ông Cho nhận định rằng Bắc Kinh khó có thể kéo Bình Nhưỡng ngồi lại vào bàn đàm phán phi hạt nhân hóa, mà Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un phải tự đánh giá rằng việc bản thân cứ cố chấp với hoạt động phát triển hạt nhân chỉ làm tăng thêm nỗi đau cho người dân và gây ảnh hưởng đến chính quyền nước này, chỉ khi đó thì ông Kim mới có thể đi đến cuộc đàm phán chân chính.Ngoài ra, Chánh Văn phòng An ninh cho rằng Hàn Quốc, Mỹ và cộng đồng quốc tế sẽ còn tiếp tục các quy định cấm vận lên miền Bắc và Nga.