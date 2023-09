Tổng thống Yoon báo cáo về thành quả chuyến công du Mỹ nhân cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp Nội các ngày 25/9, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã trình bày về kết quả của các thành quả ngoại giao tại kỳ họp thứ 78 của Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra tại New York (Mỹ) vào tuần rồi.Trong bài phát biểu tại kỳ họp này, ông Yoon đã nhấn mạnh thế giới phải hòa bình thì mới phát triển và thịnh vượng, đồng thời tái cảnh cáo Nga về động thái phối hợp quân sự với Bắc Triều Tiên.Cụ thể, Tổng thống Hàn Quốc đã chỉ trích một nước thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc như Nga lại thực hiện cuộc chiến tranh xâm lược lên nước khác, ngang nhiên vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an và bao che cho hành động phát triển vũ khí hạt nhân của miền Bắc.Ông Yoon cũng nhắc đến cơ chế thảo luận răn đe mở rộng Hàn-Mỹ và mối quan hệ hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật, nhằm chứng tỏ sẽ ứng phó chung với các nước đồng minh và đối tác.Ngoài ra, trong chuyến công du 6 ngày 4 đêm này, Tổng thống Yoon cũng đã gặp gỡ lãnh đạo 47 quốc gia lớn nhỏ để kêu gọi các nước ủng hộ Hàn Quốc giành quyền đăng cai Triển lãm thế giới World Expo Busan 2030 trong vòng bỏ phiếu cuối cùng vào tháng 11.Tổng thống nhấn mạnh rằng đây không phải là cuộc cạnh tranh mà là "triển lãm của tình đoàn kết" và nỗ lực cho công cuộc vận động này. Lãnh đạo Seoul cũng đã tiến hành thảo luận song phương về hợp tác kinh tế, kêu gọi các nước nhanh chóng tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hàn Quốc tiến ra thị trường nước ngoài và tạo ra việc làm. Cùng với đó, ông Yoon cũng đã trao đổi ý kiến về việc thu hút đầu tư, thay đổi mạnh chuỗi cung ứng, tập trung mở rộng "sân chơi" cho người dân và doanh nghiệp Hàn Quốc có thể thoải mái hoạt động.Tiếp đó, Tổng thống Yoon giải thích việc đề xuất lập ra Liên minh không phát thải carbon (Carbon Free Alliance) để tăng cường sử dụng điện nguyên tử và hydro, việc mở rộng Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cũng sẽ mở ra thị trường mới cho Hàn Quốc.Sau khi kết thúc lịch trình ở nước ngoài và về nước hôm 23/9, Tổng thống đã ngay lập tức chuyển sang tập trung vào các vấn đề dân sinh như tham dự Đại lễ Baekje (Bách Tế), lễ hội lịch sử và văn hóa về triều đại Baekje (năm 18 trước Công nguyên- năm 660).Trong cuộc họp Nội các, ông cũng yêu cầu các bộ ngành hữu quan phải dốc toàn lực để bình ổn giá tiêu dùng và thực hiện các đối sách an toàn vào mùa Tết Trung thu năm nay.