Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken ngày 25/9 (giờ địa phương) đã đánh giá mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Mỹ đã được nâng tầm từ một liên minh an ninh chủ chốt thành đối tác toàn cầu thiết yếu.Phát biểu trên được ông Blinken nêu ra trong một hội thảo do Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế của Mỹ (CSIS) tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm ký kết Hiệp ước phòng thủ lẫn nhau Hàn-Mỹ (1/10/1953). Tại đây, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh phạm vi và tầm quan trọng của liên minh Hàn-Mỹ đang được mở rộng.Ông Blinken nhận định Seoul và Washington đã "cắt máu ăn thề" từ 70 năm trước và vẫn bền chặt cho đến ngày nay là nhờ sự hợp sức liên tục dựa trên tinh thần là "Hãy cùng đồng hành". Câu "Hãy cùng đồng hành” được Bộ trưởng Mỹ nói bằng tiếng Hàn (Katchi kapshida).Ngoại trưởng Mỹ cũng nói rằng mối quan hệ giữa liên minh Hàn-Mỹ đã được nâng lên một tầm cao mới không chỉ nhờ Hiệp ước phòng thủ lẫn nhau chống lại sự khiêu khích của Bắc Triều Tiên mà còn thông qua hợp tác trong các lĩnh vực an ninh kinh tế và công nghệ cao như công nghệ sinh học, pin và chíp bán dẫn.Ông Blinken nhấn mạnh nền tảng thiết chế cho hợp tác ba bên ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương đã được thiết lập tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật được tổ chức tại Trại David (Camp David) vào tháng 8.Ngoài ra, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ cũng nhắc chuyến thăm Nga của Chủ tịch Ủy ban quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã cho thấy rõ mối đe dọa an ninh trên diện rộng, nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường răn đe mở rộng nhằm hạn chế việc Bình Nhưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân bằng cách sử dụng năng lực hạt nhân của Mỹ.Ông Blinken gọi quan hệ Nga-Triều là “mối quan hệ đôi bên nguy hiểm”. Nga đang tìm kiếm nguồn cung cấp cho cuộc xâm lược Ukraine, trong khi Bắc Triều Tiên đang tìm kiếm sự hỗ trợ để tăng cường và thúc đẩy chương trình phát triển tên lửa của mình.Liên quan đến vấn đề này, cựu Tư lệnh Lực lượng quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc Vincent Brooks cho rằng để tăng cường hợp tác quân sự giữa Seoul, Tokyo và Washington thì phải hợp nhất quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc và Nhật Bản thành Bộ Tư lệnh vùng viễn Đông.Trước khi kết thúc bài phát biểu, Ngoại trưởng Mỹ nhắc đến những bộ phim Hàn Quốc K-drama và các nhóm nhạc K-pop, cho rằng mối quan hệ hợp tác giữa Seoul và Washington đang được nối tiếp đến cả thế hệ sau.