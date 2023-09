Seoul kêu gọi IAEA tích cực đảm bảo Tokyo tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ ra biển

Photo : YONHAP News

Phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) lần thứ 67 tổ chức tại Vienna, Áo vào ngày 25/9 (giờ địa phương), Bộ trưởng Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc Lee Jong-ho nhận định IAEA cần tích cực thực hiện vai trò của mình để đảm bảo rằng kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ ra biển của nhà máy điện nguyên tử Fukushima (Nhật Bản) phải được tuân thủ nghiêm ngặt.Bên cạnh đó, Bộ trưởng Lee nhấn mạnh Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế phải luôn cảnh giác và tiếp tục theo dõi quá trình xả thải.Một ngày sau đó, ông Lee đã gặp gỡ Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi, cho biết mặc dù đợt xả thải đầu tiên của nhà máy Fukushima từ ngày 24/8 đã kết thúc và không gặp vấn đề gì nhưng nỗi bất an và lo lắng của người dân vẫn không lắng xuống, yêu cầu cơ quan này theo dõi kỹ lưỡng.Hai bên cũng nhất trí thảo luận phương án để Hàn Quốc tiếp tục tham gia vào các hoạt động kiểm chứng tính an toàn của việc xả thải theo kế hoạch của IAEA, bao gồm Cơ chế thông tin Fukushima IAEA-Hàn Quốc (IKFIM) hiện đang được triển khai.Mặt khác, Bộ trưởng Lee Jong-ho cũng nhắc đến Bắc Triều Tiên trong bài phát biểu tại Đại hội đồng IAEA, cho rằng việc phát triển và đe dọa hạt nhân bất hợp pháp của Bình Nhưỡng là một thách thức lớn đối với hòa bình và an ninh quốc tế, đồng thời là mối đe dọa nghiêm trọng đến cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế; qua đó thể hiện quyết tâm của Chính phủ Hàn Quốc là sẽ hợp tác tích cực với cộng đồng quốc tế, bao gồm cả IAEA, để giải quyết vấn đề hạt nhân miền Bắc.Về chính sách năng lượng hạt nhân của Seoul, Bộ trưởng Khoa học cho biết Chính phủ đương nhiệm công nhận năng lượng nguyên tử là phương tiện trung hòa carbon và an ninh năng lượng, nên đã ưu tiên đẩy mạnh nuôi dưỡng hệ sinh thái năng lượng hạt nhân trong vòng một năm qua.Trên cơ sở đó, Hàn Quốc đang đẩy nhanh phát triển các lò phản ứng hạt nhân thế hệ tiếp theo như lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) cải tiến, lò phản ứng muối nóng chảy (MSR) và lò phản ứng khí nhiệt độ cao, đồng thời cũng đang tập trung vào việc phổ biến công nghệ điện hạt nhân của Seoul ra khắp thế giới, bao gồm việc tham gia xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới.Trong ngày 26/9 (giờ địa phương), Bộ trưởng Lee sẽ tham gia Diễn đàn Khoa học, một sự kiện bên lề của Đại hội đồng IAEA và dự lễ khai mạc Phòng Triển lãm công nghệ Hàn Quốc để quảng bá về SMR cải tiến.