Tòa án Hàn Quốc bác đề nghị bắt giam Chủ tịch đảng đối lập

Photo : YONHAP News

Rạng sáng ngày 27/9, Tòa án khu vực Trung Seoul đã bác lệnh đề nghị bắt giam của Viện Kiểm sát đối với Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung.Tòa án cho rằng vẫn còn nhiều điểm đáng nghi ngờ về sự can thiệp của Chủ tịch Lee liên quan tới việc công ty phát triển đô thị Seongnam bị loại khỏi dự án phát triển phường Baekhyeon (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi), thời ông này còn đương chức Thị trưởng Seongnam.Tòa án cũng cho rằng Viện Kiểm sát vẫn còn thiếu "chứng cứ trực tiếp", nên vẫn còn sớm để bác quyền phòng ngự của bị cáo.Liên quan tới nghi ngờ tập đoàn Ssangbangwool (SBW) chuyển tiền trái phép cho Bắc Triều Tiên, Tòa án nhận định vẫn còn yếu tố tranh cãi về việc liệu ông Lee có nhận thức được vấn đề này, hay thông đồng với tập đoàn SBW hay không, mức độ can thiệp ra sao.Sau khi đề nghị bắt giam bị bác bỏ, Viện Kiểm sát đã bày tỏ lập trường lấy làm tiếp, khó chấp nhận phán đoán của Tòa án.Viện Kiểm sát cho rằng dù tòa án đã công nhận rằng có những tình tiết đáng nghi ngờ về sự can thiệp không phù hợp của ông Lee đối với những người xung quanh, nhưng lại nói rằng không có lo ngại ông này tiêu hủy chứng cứ, trước sau mâu thuẫn.Quyết định của Tòa án không khác nào giáng một đòn mạnh vào những nỗ lực của Viện Kiểm sát trong suốt thời gian dài nhằm bắt giam ông Lee. Trong thời gian qua, các công tố viên tập trung làm nổi bật lo ngại Chủ tịch Lee tiêu hủy chứng cứ nhằm đẩy cao khả năng được Tòa án ban lệnh bắt giam trong trường hợp Tòa án cho rằng cáo buộc chưa được chứng minh.Do Tòa án cho rằng Viện Kiểm sát đã thiếu sót ngay từ khâu chứng minh cáo buộc, nên có thể sẽ có ý kiến cho rằng Viện Kiểm sát đã "làm quá" khi đề nghị lệnh bắt giam với lãnh đạo đảng đối lập.Trả lời phỏng vấn của báo giới sau khi có quyết định của Tòa, ông Lee Jae-myung bày tỏ cảm ơn cơ quan tư pháp đã chứng minh rằng Tòa án chính là thành lũy cuối cùng của nhân quyền.Trong khi đó, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân thì chỉ trích Tòa án đã khuất phục trước những người ủng hộ cứng rắn của ông Lee Jae-myung, hối thúc Viện Kiểm sát tiến hành điều tra bổ sung và tái đề nghị Tòa án ban lệnh bắt giam chủ tịch đảng đối lập.Về phần mình, đảng Dân chủ đồng hành hoan nghênh quyết định của Tòa án, cho thấy mọi việc sẽ phải quay về đúng với lẽ phải. Đảng đối lập hối thúc Tổng thống Yoon Suk-yeol phải xin lỗi, cải tổ toàn bộ Nội các, tạo ra một chuyển biến lớn trọng đường lối điều hành quốc gia.