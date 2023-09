Dân số Hàn Quốc giảm tự nhiên trong 45 tháng liên tiếp

Photo : KBS News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 27/9 công bố tài liệu "Xu hướng dân số tháng 7/2023", cho thấy số trẻ sơ sinh chào đời trong tháng 7 đạt 19.102 trẻ, giảm 6,7% so với cùng kỳ một năm trước.Đây là con số thấp nhất trong tất cả các tháng 7 kể từ năm 1981 khi cơ quan này bắt đầu lập số liệu thống kê liên quan.Tỷ suất sinh thô, tức số trẻ sơ sinh chào đời trong năm trên 1.000 dân, đạt 4,4 trẻ, mức thấp nhất trong cùng tháng 7.Số người tử vong là 28.239 người, tăng 2.166 người (8,3%) so với một năm trước. Dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã giảm bớt, nhưng số người qua đời do tuổi già vẫn đang trong xu thế tăng ba tháng liên tiếp.Theo đó, dân số Hàn Quốc giảm tự nhiên trong vòng 45 tháng kể từ tháng 11/2019. Ngoại trừ thành phố Sejong, tất cả các địa phương còn lại đều có dân số giảm.Có 14.155 cặp đăng ký kết hôn trong tháng 7, giảm 5,3% so với một năm trước. Tỷ lệ kết hôn đang trong đà tăng, từ -8,4% trong tháng 4 lên 1% trong tháng 5 và tăng mạnh thành 7,8% tháng 6 nhưng lại giảm trong tháng 7 này.Có thể thấy, xu thế kết hôn bắt đầu tăng từ tháng 8/2022 do các cặp vợ chồng tổ chức hôn lễ sau một thời gian bị hoãn do quy định phòng dịch COVID-19 nhưng bắt đầu giảm từ tháng 4.Số vụ ly hôn trong tháng 7 là 7.500 cặp, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2022.