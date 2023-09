Chỉ số lòng tin của doanh nghiệp Hàn Quốc tăng nhẹ trong tháng 9

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 27/9 công bố kết quả khảo sát "Chỉ số lòng tin của doanh nghiệp" (BSI), trong đó chỉ số BSI toàn ngành công nghiệp trong tháng 9 đạt 73 điểm, tăng 2 điểm so với tháng trước.Chỉ số BSI phản ánh nhận thức của doanh nghiệp về tình hình nền kinh tế. Nếu chỉ số này dưới 100 điểm có nghĩa là số doanh nghiệp có cái nhìn bi quan về nền kinh tế nhiều hơn số doanh nghiệp có nhận định lạc quan.Chỉ số BSI ngành chế tạo đạt 68 điểm, tăng 1 điểm. BOK phân tích trong tháng 9, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp xuất khẩu trang thiết bị tự động hóa được cải thiện nhờ tỷ giá hối đoái tăng. Thêm vào đó, giá sản phẩm được kỳ vọng tăng bởi ảnh hưởng từ đường lối cắt giảm sản xuất thép và chính sách kích thích bất động sản của Trung Quốc; tình hình khả quan của các doanh nghiệp máy móc, trang thiết bị khác và kim loại cơ bản.Ngược lại, chỉ số BSI của doanh nghiệp điện tử, video và thiết bị viễn thông trong tháng 9 lại giảm so với tháng trước do đơn giá chíp bán dẫn hồi phục chậm, nhu cầu giảm.Chỉ số BSI doanh nghiệp lớn và của doanh nghiệp tiêu thụ nội địa tăng, nhưng của doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp xuất khẩu lại giảm 1 điểm.Tình hình kinh tế bất ổn được coi là yếu tố vướng mắc lớn nhất trong quá trình kinh doanh của các doanh nghiệp chế tạo; tiếp theo là các yếu tố tiêu thụ nội địa đình trệ, giá nguyên vật liệu leo thang.Chỉ số lòng tin của các doanh nghiệp phi chế tạo đạt 77 điểm, tăng 2 điểm so với tháng trước, nhờ sự tăng điểm ở lĩnh vực dịch vụ cho thuê, xây dựng, giải trí. BOK phân tích điều này là do sự gia tăng nhu cầu thiết kế công trình dân dụng ở khu vực công, sự gia tăng hoạt động ngoài trời của người dân vào mùa thu, việc Chính phủ Trung Quốc cấp phép du lịch khách đoàn tới Hàn Quốc.Các doanh nghiệp phi chế tạo chỉ ra khó khăn lớn nhất trong hoạt động kinh doanh là tình hình kinh tế bất ổn và tiêu thụ nội địa đình trệ.Chỉ số niềm tin kinh doanh (ESI) tháng 9 đạt 92,7 điểm, giảm 1,3 điểm so với tháng trước. ESI là số liệu kết hợp giữa chỉ số lòng tin của doanh nghiệp (BSI) và chỉ số lòng tin của người tiêu dùng (CSI).