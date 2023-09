Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ 6 đối tượng người Việt bán giấy chứng nhận đào tạo an toàn giả

Photo : YONHAP News

Sở Cảnh sát thành phố Incheon ngày 26/9 công bố đã bắt giữ 6 đối tượng người Việt Nam nghi ngờ làm giả giấy tờ, và điều tra không giam giữ 115 người nước ngoài cư trú trái phép tại Hàn Quốc.Trong đó, một công dân người Việt Nam (A, 29 tuổi) bị nghi ngờ đã làm giả giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo về an toàn xây dựng ở khu vực thành phố Jinju, tỉnh Nam Gyeongsang và thành phố Yeoju tỉnh Gyeonggi trong vòng từ tháng 3 năm ngoái cho tới gần đây, để bán cho người nước ngoài cư trú trái phép trong nước.Theo Luật An toàn và sức khỏe nghề nghiệp, để xin làm lao động công nhật tại các công trường xây dựng trong nước thì người lao động phải có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo an toàn cơ bản kéo dài 4 tiếng tại cơ sở được ủy thác.Những đối tượng trên đã làm giả giấy chứng nhận này để bán cho người nước ngoài cư trú trái phép do họ không thể được đào tạo an toàn cơ bản. Chúng đăng quảng cáo trên mạng xã hội, rồi nhận giới thiệu từ những người môi giới trung gian làm quản đốc tại công trường xây dựng, để bán giấy chứng nhận giả với giá từ 50.000 tới 100.000 won (37 đến 74 USD).Những người nước ngoài cư trú trái phép này chụp lại ảnh hộ chiếu có thông tin cá nhân cho chúng. Sau đó, chúng sẽ sử dụng chương trình chỉnh sửa ảnh trên máy tính để làm giả giấy chứng nhận, gửi bằng đường bưu điện cho "khách hàng".Sau khi tiếp nhận thông tin rằng có một số người Việt đang làm giả loại giấy chứng nhận này, Cảnh sát đã vào cuộc điều tra, theo dõi lịch sử giao dịch ngân hàng, bắt giữ các đối tượng làm giả giấy tờ.Cảnh sát cũng đã tiến hành kiểm tra hơn 900 địa chỉ chuyển giấy tờ giả qua đường bưu điện, bắt được 105 người mua giấy chứng nhận giả. Trong số này có 99 người đã được bàn giao cho Cục xuất nhập cảnh thành phố Incheon để cưỡng chế trục xuất về nước.Một quan chức Cảnh sát cho biết số vụ giả giấy chứng nhận tăng sẽ làm gia tăng nguy cơ xảy ra sự cố an toàn tại các công trường xây dựng. Cảnh sát đã thông báo tình hình này cho Bộ Tuyển dụng và lao động, Cơ quan An toàn và sức khỏe nghề nghiệp Hàn Quốc (KOSHA) để ngăn chặn các trường hợp người nước ngoài chưa hoàn thành đào tạo về an toàn làm việc trái phép tại công trường xây dựng.