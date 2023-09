Điều luật cấm rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên bị kết luận vi hiến

Photo : YONHAP News

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 26/9 đã ra phán quyết Mục 3 Khoản 1 Điều 24 Luật phát triển quan hệ liên Triều là vi hiến. Trong số 9 thẩm phán của Tòa án Hiến pháp, có 7 thẩm phán bỏ phiếu điều khoản này là vi hiến, 2 người bỏ phiếu hợp hiến.Điều khoản trên có nội dung cấm các hành vi rải truyền đơn sang khu vực Bắc Triều Tiên, có thể đe dọa tới tính mạng, thân thể của người dân sống ở khu vực biên giới, gây ra nguy hiểm nghiêm trọng, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt tối đa ba năm tù giam hoặc 30 triệu won (22.200 USD) tiền phạt.Tháng 12/2020, Quốc hội Hàn Quốc từng thông qua Luật phát triển quan hệ liên Triều sửa đổi với nội dung trên, nhằm ngăn chặn các hành vi rải truyền đơn sang miền Bắc, đe dọa tới sự an toàn của người dân sống tại khu vực biên giới.Tuy nhiên, các tổ chức của người tị nạn Bắc Triều Tiên sống tại Hàn Quốc vẫn tiếp tục rải truyền đơn, đồng thời đề nghị Tòa án Hiến pháp ra kết luận.Sau 2 năm 9 tháng, Tòa án Hiến pháp phán quyết rằng Chính phủ đã dùng tới quyền trừng phạt của Nhà nước, vốn phải là phương tiện cuối cùng, để hạn chế một cách quá đáng tự do ngôn luận.Tòa án Hiến pháp cho rằng hoàn toàn có thể bảo vệ sự an toàn cho người dân khu vực biên giới hoặc bằng nỗ lực ngăn chặn của Cảnh sát hoặc yêu cầu các tổ chức này thông báo trước khi rải truyền đơn.Theo quyết định của Tòa án Hiến pháp, điều khoản trên ngay lập tức bị mất hiệu lực.Các tổ chức nhân quyền miền Bắc bày tỏ lập trường hoan nghênh quyết định của Tòa án Hiến pháp, hối thúc cựu Tổng thống Moon Jae-in và đảng Dân chủ đồng hành phải xin lỗi.Bộ Thống nhất cũng đưa ra lập trường, đánh giá quyết định của Tòa án Hiến pháp cho thấy Chính phủ tiền nhiệm đã vội vàng sửa đổi Luật phát triển quan hệ liên Triều, hạn chế quá mức tự do ngôn luận của người dân, xâm phạm tới quyền được biết của người dân miền Bắc.Đại diện tổ chức dân sự mang tên Ủy ban thực hiện tuyên bố chung liên Triều 15/6 của Hàn Quốc thì cho rằng phán quyết trên cho thấy Tòa án Hiến pháp hoàn toàn không hiểu chút nào về việc người dân khu vực biên giới đang phải sống trong tâm lý bất an về nguy cơ xảy ra chiến tranh như thế nào.