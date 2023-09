Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của phóng viên thường trú Hàn Quốc tại Washington vào ngày 26/9 (giờ địa phương), Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Cho Hyun-dong chỉ ra rằng vấn đề đáng lo ngại nhất hiện nay đối với tình hình an ninh khu vực Đông Bắc Á chính là việc Nga và Bắc Triều Tiên tăng cường hợp tác.Ông Cho nhận định sự giao dịch giữa hai nước, được phỏng đoán là trao đổi vật tư chiến tranh và công nghệ liên quan tới tên lửa, là mối uy hiếp nghiêm trọng đối với an ninh khu vực; hai nước đồng minh Hàn-Mỹ tuyệt đối sẽ không "ngồi yên".Đại sứ Hàn Quốc cho biết Seoul và Washington vẫn tiếp tục tham vấn về răn đe mở rộng, trong đó có Nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ, đồng thời tăng cường hợp tác an ninh ba bên Hàn-Mỹ-Nhật.Về phương án răn đe đối với các hành vi khiêu khích, phi pháp của Bình Nhưỡng, Đại sứ Cho một lần nữa nhấn mạnh về "hợp tác quốc tế, đặt trọng tâm vào đồng minh Hàn-Mỹ".Liên quan tới các cuộc hội đàm cấp cao Mỹ-Trung diễn ra liên tiếp gần đây, ông Cho đánh giá hai nước hiện vẫn đang tiếp tục giao lưu bất chấp mâu thuẫn. Đại sứ Hàn Quốc cho biết hiện tại, cả ba nước Hàn-Trung-Nhật đã nhất trí tổ chức sớm hội nghị thượng đỉnh ba bên.Các phát biểu trên của Đại sứ Hàn Quốc hàm ý hai nước Hàn-Mỹ đang trao đổi chặt chẽ về chính sách đối với Trung Quốc, một trục quan trọng trong an ninh khu vực Đông Bắc Á.