Số khách nước ngoài tới Hàn Quốc trong tháng 8 hồi phục gần bằng 70% trước đại dịch

Photo : YONHAP News

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) ngày 27/9 công bố trong tháng 8, có 1.089.000 du khách nước ngoài tới thăm Hàn Quốc, tăng 250,3% so với cùng kỳ năm ngoái.Số du khách quốc tế tháng 8 đã hồi phục bằng 69% so với tháng 8/2019, trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.Số khách quốc tế thăm Hàn Quốc từng lần đầu cán mốc 1 triệu người kể từ sau đại dịch vào tháng 7, lần này tiếp tục đạt trên 1 triệu người tháng thứ hai liên tiếp.Trong tháng 8, có 263.000 khách Nhật Bản tới thăm Hàn Quốc, chiếm nhiều nhất. Sau đó tới Trung Quốc với 260.000 khách. Có 99.000 khách Đài Loan tới thăm Hàn Quốc trong tháng trước, tăng tới 2.146,2% so với cùng kỳ năm 2022, dù xếp thứ ba nhưng tỷ lệ tăng cao nhất trong số các nước.Mặt khác, trong tháng trước, có 2.093.000 người Hàn Quốc du lịch ra nước ngoài, tăng 198,1% so với cùng kỳ năm trước, hồi phục bằng 86% so với tháng 8/2019.