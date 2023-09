Lượng người dân Hàn Quốc du lịch nước ngoài đợt Tết Trung thu được dự báo cao gấp ba lần so với năm ngoái

Photo : YONHAP News

Theo số liệu từ Tổng công ty cảng hàng không quốc tế Incheon, dự báo trong vòng từ ngày 27/9 tới ngày 3/10 tới, sẽ có khoảng 1.213.319 hành khách xuất cảnh ra nước ngoài thông qua sân bay này.Số lượng hành khách bình quân mỗi ngày là 173.331 người, hồi phục bằng 97% so với đợt nghỉ lễ Tết Trung thu 2019 (179.462 người), thời điểm trước khi bùng phát đại dịch COVID-19, và cao gấp ba lần so với đợt nghỉ lễ Trung thu năm ngoái.Trong đó, lượng hành khách sẽ đông đúc nhất vào ngày 1/10, ngày thứ 4 của đợt nghỉ lễ, dự báo đạt hơn 180.000 người do gồm cả các hành khách đến (những người quay trở về từ chuyến du lịch nước ngoài) và hành khách đi.Để chuẩn bị đối phó với tình trạng đông đúc trong kỳ nghỉ vàng đợt nghỉ lễ Tết Trung thu, sân bay đã bố trí 260 nhân lực phụ trách hướng dẫn thông tin khu vực làm thủ tục xuất nhập cảnh. Ngoài ra, phía Tổng công ty cũng tăng cường kiểm tra tình hình giao thông theo thời gian thực, như khu vực đỗ xe, đẩy mạnh quản lý an toàn đối với sự cố.Phía sân bay Incheon khuyến nghị các hành khách kiểm tra trước thông tin về chuyến bay như giờ khởi hành, hay tình trạng đông đúc tại sân bay thông qua trang chủ của sân bay hoặc ứng dụng di động trước giờ xuất phát ra cửa khẩu này, và nên tới sớm hơn so với thông thường.