Photo : YONHAP News

Theo tài liệu khảo sát của Bộ Thống nhất tiến hành từ ngày 19-30/6 trình lên văn phòng của nghị sĩ Kim Kyung-hyup (đảng đối lập Dân chủ đồng hành) ngày 28/9, có 72,1% người dân được hỏi đồng tình rằng cần thống nhất hai miền Nam-Bắc trên bán đảo Hàn Quốc.Kể từ sau khi Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol ra mắt vào tháng 5 năm ngoái, Bộ Thống nhất đã ba lần khảo sát người dân về nhận thức thống nhất, mỗi lần tiến hành với 1.000 nam nữ trưởng thành trên toàn quốc. Đây là kết quả cuộc khảo sát lần thứ ba.Trước đó, trong lần khảo sát thứ nhất và thứ hai được thực hiện vào năm ngoái, tỷ lệ người dân đồng tình "cần thống nhất đất nước" lần lượt đạt 76,1% và 73%.Trong số những người đồng tình trong lần khảo sát thứ ba này, lý do được lựa chọn nhiều nhất là "để giảm nhẹ căng thẳng quân sự" (28,2%), tiếp theo là lý do "tăng trưởng kinh tế" (26,3%), thứ ba là để "khôi phục tính chính thể dân tộc thống nhất" (20,7%).Trong đợt khảo sát lần 1, lý do "tăng trưởng kinh tế" được lựa chọn nhiều nhất. Trong lần khảo sát thứ hai và thứ ba thì lý do hàng đầu đều là "giảm nhẹ căng thẳng quân sự".Nghị sĩ Kim phân tích rằng phần lớn người dân vẫn ủng hộ việc thống nhất dân tộc, và lý do "giảm nhẹ căng thẳng quân sự" chiếm số đông nhất là bởi chính sách cứng rắn với Bắc Triều Tiên của Chính phủ đương nhiệm. Nghị sĩ đảng đối lập đề xuất Chính phủ cần phải chuyển sang chính sách ngoại giao, an ninh, thống nhất đặt ưu tiên hàng đầu vào lợi ích quốc gia, tính mạng và sự an toàn của người dân.Kết quả khảo sát nói trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%, được tiến hành theo hình thức phỏng vấn qua điện thoại.